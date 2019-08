Spojené království Velké Británie a Severního Irska chce vystoupit z Evropské unie, a to i z jednotného trhu, i zastavit migraci z EU do své země. Zároveň nechce mít s Evropskou unií žádnou hranici. Sice jen v jedné své části, v Severním Irsku, ale ani Severní Irsko nechce nijak od Velké Británie oddělit.

„Irská pojistka“, kterou obsahuje dohodnutá, ale Velkou Británií po třech neúspěšných pokusech stále neratifikovaná dohoda s EU, to zajišťuje. Za cenu, že Británie „přechodně“ zůstane součástí celní unie s EU, dokud se pro irskou hranici nenajde jiné řešení.

Nový britský premiér Boris Johnson prohlásil, že je schopen protlačit dohodu o spořádaném odchodu Británie z EU parlamentem, pokud „irskou pojistku“ obsahovat nebude. „Pojďme brexit dokončit rozumně, pragmaticky, v zájmu obou stran,“ vyzval včera v Paříži podobně jako v Berlíně Johnson.

Od německé kancléřky Angely Merkelové, stejně jako včera od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, slyšel, že obě unijní velmoci jsou ochotny posoudit britský plán na to, čím „irskou pojistku“ nahradit. Ale odpovědi na to, jaký ten plán Londýn tedy vlastně má, se od Johnsona nedočkaly.

V Berlíně zůstalo u poněkud trapně vyznívajícího sloganu Merkelové z roku 2015 „Dokážeme to!“ a v Paříži pak u mlhavých slov o „technickém řešení“. Hlavní částí Johnsonova plánu ale je, že s Británií nejdříve z Evropské unie vystoupí a pak v rámci dalších jednání o dalších vztazích s EU bude teprve to pravděpodobně neexistující řešení hledat. Přechodné období, které by mělo podle stále neschválené dohody trvat dva roky, na to zdánlivě časový prostor dává.

Jen měsíc času

V Německu i ve Francii na to slyšel Johnson „ne“. Merkelová britskému premiérovi přátelsky, ale jasně řekla, že má na nalezení řešení irské hranice pouhý měsíc. „Unie potřebuje urychlené vyjasnění britských plánů. Myslím, že toto se shoduje také s cílem premiéra Johnsona. Nikdo nebude s hledáním správného řešení čekat do 31. října,“ varoval včera Johnsona také Macron.

Johnson tvrdí, že termín brexitu, s dohodou, či bez dohody s EU, dodrží a 31. října Británie skutečně z Unie vystoupí. V Británii, které hrozí s tvrdým brexitem obrovské ekonomické škody, však čelí velmi silné opozici.