Říká se, že když se člověk ocitne na hranici mezi životem a smrtí, tak ho to může zásadně změnit. Boris Johnson se poté, co kvůli své obezitě málem zemřel na koronavirovou nákazu, stal příznivcem zdravého životního stylu. Ten chce naordinovat i celé Británii. Pokud jde však o brexit, v postojích k němu se jeho nemocniční zážitek neprojevil.

Británie pod Johnsonovým vedením dál hraje vabank a přes téměř nulový pokrok v jednáních odmítá prodloužit termín pro uzavření dohod o vzájemných vztazích s EU. V opačném případě nastane „tvrdý brexit“. „Pokud je to daň, kterou musíme zaplatit, tak tedy prosím,“ nechal se slyšet britský brexitový ministr Michael Gove. „Prodloužení přechodného období by pouze prodloužilo vyjednávání, prodloužilo nejistotu v podnikání a oddálilo okamžik, kdy převezmeme kontrolu nad svými hranicemi,“ vyloučil prodloužení sám Johnson. Do konce přechodného období, které zatím končí s koncem roku, platí pro Británii všechna pravidla, jako by byla členem. Jen už do chodu EU nezasahuje.

V případě „tvrdého brexitu“ by se mezi Británií a EU obchodovalo už jen podle pravidel Světové obchodní organizace. Mohlo by to přinést propad obchodu až o desítky procent. Pro Česko se přitom jedná o pátý nejvýznamnější exportní trh.

Oddělený Belfast

Johnsonova vláda musela už nyní přiznat další negativní důsledek brexitu, mezi Severním Irskem a Británií bude vytvořena celní hranice, čímž se ekonomicky sever Irska od Británie oddělí. Dosud to Londýn vylučoval.