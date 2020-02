Brexitová ironie? Britové dostanou v březnu nové pasy, vyrábět se budou v Polsku

Občané Spojeného království začnou dostávat nové pasy po odchodu Británie z Evropské unie už od března. V pátek to oznámilo britské ministerstvo vnitra. Už se ale nezmínilo, že se tyto pasy budou vyrábět v Polsku. Upozornil na to list The Times.

Britský premiér Boris Johnson | Foto: ČTK

"Jednou z brexitových ironií je, že jedenáctiletý kontrakt v hodnotě 260 milionů liber (7,8 miliardy Kč) loni vyhrála dceřiná společnost francouzské nadnárodní skupiny Thales, poté co neuspěl britský zájemce De La Rue," napsal deník. Rozpočtový summit EU po dvou dnech skončil. Bez dohody Přečíst článek › Zakázku přitom bude francouzsko-nizozemská firma realizovat v továrně v Polsku, a to na základě pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek. "Takže všechny nové pasy se budou dělat v továrně společnosti v polském městě Tczew a pak dovážet do Spojeného království," napsal list The Times. K tomu ironicky dodal, že v době podpisu kontraktu vláda slibovala, že se tak zajistí 70 nových pracovních míst v Británii. Brexitová nejistota Čechů v Británii Přečíst článek ›

Autor: ČTK