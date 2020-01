V hlasování, jemuž předcházela dlouhá a mnohdy emotivní debata, podpořilo dohodu 621 poslanců, proti se jich vyslovilo 49. Nesouhlas dali najevo především politici britských stran, které usilovaly o setrvání v unii či o vypsání nového referenda. "Není to volba pro nebo proti brexitu, ale volba pro nebo proti spořádanému brexitu," zdůvodnil před hlasováním brexitový koordinátor EP Guy Verhofstadt, proč je v zájmu EU i Británie, aby dohoda vstoupila v platnost.

Británie živí Česko. Náš export závisí na dohodě Přečíst článek › Podle europoslanců, kteří se rozhodli dokument podpořit, přijaté ujednání zabrání vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem, ochrání ekonomiku celého irského ostrova a zajistí integritu jednotného trhu EU. To byly tři hlavní podmínky, s nimiž Brusel k dohodě s Londýnem přistupoval. Prováděcí zákon k výstupní dohodě již minulý týden schválil britský parlament. Podle chorvatské státní tajemnice Nikoliny Brnjacové, jejíž země nyní EU předsedá, schválí zástupci členských zemí dohodu ve čtvrtek. Poslanci dali najevo lítost Ve více než dvouhodinové debatě, která výrazně překročila původně stanovený časový plán, dávala většina poslanců najevo lítost nad britským odchodem. Někteří britští odpůrci brexitu na své kolegy apelovali, aby nezavírali dveře pro případný návrat jejich země do unie v budoucnu. "Nyní není čas začínat kampaň za návrat, ale musíme ten sen udržet při životě. Zvláště pro mladé lidi, kteří výraznou většinou hlasovali (v referendu) pro setrvání," pronesla rozechvělým hlasem zelená britská poslankyně Molly Scottová Catová, která se během svého vystoupení neubránila slzám. Její skotská kolegyně Aileen McLeodová prohlásila, že Skotové budou žádat o vstup do unie "brzy", hned jak získají nezávislost na Británii. "Tragédií pro Skotsko je, že bude v pátek vyvlečeno z EU proti své demokratické vůli," řekla členka skotských nacionalistů. Skotové se v referendu, které v roce 2016 rozhodlo o brexitu, vyslovili proti vystoupení z unie. Nyní chtějí vypsat nové všelidové hlasování o nezávislosti, s čímž však nesouhlasí britská vláda. Jako jedni z mála měli při svých projevech úsměvy na tvářích poslanci Strany pro brexit, která se po květnových eurovolbách stala nejsilnější britskou formací v EP. Někteří hovořili o nově nabyté britské svobodě od nedemokratických unijních institucí a zdůrazňovali ekonomický prospěch, který podle nich bude země z brexitu mít. Češi, kteří budou chtít žít v Británii, na tom budou jako Indové Přečíst článek › "Pátek bude slavný den pro Spojené království. Brexit je vítězstvím pro běžné britské občany proti nadnárodním korporacím, zvláštním zájmům a dalším elitám," řekla finská nacionalistická poslankyně Laura Huhrasaariová. "Sbohem, Strano pro brexit, miluji vás, lidi!" dodala s vítězným gestem politička, která stejně jako sedm desítek dalších nebritských poslanců z nacionalistické frakce brexit podporuje. Většina politiků v sále však vzápětí po oznámení výsledků hlasování dala Britům najevo, že je jejich odchod mrzí, a sálem se rozezněla skotská lidová píseň Auld Lang Syne, která je do češtiny nejčastěji překládána jako Valčík na rozloučenou. "Může snad být stará známost zapomenuta, aniž by někdy vytanula na mysli?" zněl začátek písně, kterou poslanci doprovodili bouřlivým potleskem.