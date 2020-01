Když dnes, po více než třech letech hádek, vyjednávání a odkladů, konečně nastal poslední den členství Británie v Evropské unii, v jejím bruselském srdci to není vůbec znát. Oslavy ani tryzny se nekonají a z místních Britů promlouvá spíše únava než obavy z toho, co nastane po brexitu. Shodují se však na jedné věci: už ať je to za námi.

Nápis na anglické restauraci v centru Bruselu varuje zákazníky, že pokud se zmíní o brexitu, dostanou dvacetiprocentní přirážku (snímek z 31. ledna 2020). Britové v metropoli EU nepatří mezi zastánce vystoupení své země z unie | Foto: ČTK

Několik tisíc britských zaměstnanců unijních institucí vyrazilo dnes do práce s vědomím, že ačkoli od soboty nebudou občany EU, prakticky se pro ně nic nezmění. "Tři roky jsme nevěděli, na čem jsme, a to bude pokračovat dál. Dneska budou brexitáři slavit, ale zítra zjistí, že se nic nestalo. Zpátky už to vzít nejde, ale bojím se, že to odcházení ještě několik let zabere," říká zaměstnanec jednoho z unijních úřadů Mathew Barr. Jako většina Britů v Bruselu odchod své země z EU nevítá, ale nehodlá mu svůj život nijak přizpůsobovat. Ani dnes, ani v budoucnu.