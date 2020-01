Dolní sněmovna britského parlamentu schválila návrh zákona o brexitové dohodě už 9. ledna. Dodatky, které chtěla prosadit Sněmovna lordů, poslanci ve středu zamítli a členové horní komory následně snahy o změny textu zákona vzdali. Souhlas královny dnes legislativní proces završil.

Přijetí prováděcího zákona bylo nutné pro ratifikací "rozvodové" dohody, kterou vyjednal v říjnu v Bruselu premiér Boris Johnson. Ten teď může dohodu podepsat a podle agentury Reuters to učiní v následujících několika dnech. Už v pátek se chystají pod dohodu podepsat také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel.

Smutná chvíle

Chybět poté už bude jen souhlas Evropského parlamentu a formální schválení dohody zástupci členských zemí EU. Dnes ústavní výbor europarlamentu doporučil, aby poslanci na svém plenárním zasedání příští středu dohodu podpořili. Brexitový koordinátor europarlamentu Guy Verhofstadt konstatoval, že dokument splňuje podmínky unie. Těmi podle něj bylo zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem, ochránit ekonomiku celého irského ostrova a zajistit integritu jednotného trhu EU.

"Je to smutná chvíle. Kdybychom měli na výběr, zda Británie zůstane, nebo odejde, byl bych první, kdo by doporučil hlasovat proti (odchodu). Máme ale na výběr mezi spořádaným a neřízeným brexitem," řekl Verhofstadt.

Britové o odchodu z Evropské unie rozhodli v referendu v červnu 2016. Oficiálně brexit nastane 31. ledna. Od 1. února pak začne takzvané přechodné období, během něhož bude Londýn s Bruselem jednat o budoucích vztazích. Tato jednání by měla skončit do konce letošního roku. Ačkoli Brusel pochybuje, že by se za 11 měsíců dala vyjednat komplexní dohoda, premiér Johnson odmítá prodloužit přechodné období, v němž se bude muset Británie řídit unijními pravidly.