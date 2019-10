1. Podařilo se premiérovi Borisi Johnsonovi skutečně uzavřít novou a lepší dohodu o vystoupení Británie z EU?

Ne. Podařilo se mu sice dostat z dohody „irskou pojistku“, ale tu musel nahradit pro Severní Irsko ještě problematičtějším mechanismem. Ten předpokládá celní kontroly mezi touto částí Spojeného království a Velkou Británií.

Jedinou nepatrnou změnou je, že nový mechanismus má každé čtyři roky ratifikovat severoirský regionální parlament. Jinak je ale smlouva identická s dohodou, kterou uzavřela Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová. Ústupek, na který Johnson přistoupil, odmítala jako nepřijatelný.

2. Bude tedy nová dohoda odsouhlasena o víkendu britským parlamentem?

Může být, ale není to příliš pravděpodobné. Proti dohodě se vyslovili jak labouristé, tak severoirští unionisté, bez nichž nemají konzervativci v Dolní sněmovně většinu. S částí konzervativců je navíc Johnson na kordy. Může mu však pomoci část labouristů z euroskeptických volebních obvodů, kteří by mohli hlasovat pro dohodu, a tím i rychlý brexit.

3. Co se bude dít dál, když dohodu o vystoupení z EU o víkendu britský parlament odsouhlasí?

V tomto případě je velmi pravděpodobné, že Velká Británie stihne vystoupit z EU k 31. 10. Dohodu sice musí ještě ratifikovat i Evropský parlament, ale ten by to příští týden měl bez větších problémů stihnout.

4. Nastane po zamítnutí dohody britským parlamentem tvrdý brexit?

Je to možné, ale není to zdaleka jediná možnost. Premiér Boris Johnson může být například odstraněn z úřadu, ostatně vládě chybí do většiny dnes už nejméně 45 hlasů. Johnson či jiný premiér mohou požádat o další odklad brexitu. V případě, že to bude doplněno jasným plánem, co dál, například vyhlášením nového referenda, mohly by s tím přes velkou únavu z táhnoucího se brexitu členské země EU souhlasit. Musí ale rozhodnout jednomyslně.

5. Může si Velká Británie ještě vystoupení z EU rozmyslet a zrušit ho?

Ano, článek 50 Lisabonské smlouvy s tím počítá. Zrušit rozhodnutí o vystoupení lze kdykoli před tím, než stát z Unie odejde. Země pak zůstává běžným členem EU.