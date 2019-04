Drahý Donalde, píše opět britská premiérka Theresa Mayová na začátku svého dopisu, v němž včera požádala o další odklad termínu brexitu. Datum, které by podle představ premiérky mělo na dohodu a spořádaný brexit stačit, je stejné jako v první březnové žádosti. Tedy 30. červen.

Tento odklad summit EU v březnu ale odmítl, protože už to bylo po termínu voleb do Evropského parlamentu, jež se konají na konci května. Účast Britů na nich Mayová vylučovala. Teď ale v dopise Tuskovi a lídrům států EU slibuje, že Londýn učiní k volbám všechny nutné přípravy, včetně termínu vyhlášení.

Konkrétní obrysy

Potvrdily se tak zprávy z bruselských kuloárů, podle nichž největší britské politické strany už začaly tajně sestavovat své kandidátky k eurovolbám. „Vláda podniká zákonné a zodpovědné přípravy na tuto krajní variantu, mezi nimiž je i nařízení stanovující datum voleb,“ uvedla Mayová. Kdyby totiž Británie zůstala členem EU i po 23. květnu, kdy je termín eurovoleb, zpochybnilo by to legitimnost hlasování v celé EU.

Příslib Mayové už dostává konkrétní obrysy, protože podle zpráv z Británie tamní ústřední volební komise zveřejnila pravidla pro kandidáty a politické strany. Mají čas do 24. dubna, kdy musí odeslat své kandidátky.

Být na takové kandidátce bude krajně nejistá existence. K volbám nemusí vůbec dojít, a pokud by k nim došlo, nemusí nikdy nově zvolení britští europoslanci usednout do lavic ve Štrasburku a Bruselu. A to proto, že mezitím se může brexit uskutečnit.

A i v případě, že se neuskuteční hned, mohou britští poslanci Evropského parlamentu skončit už v létě nebo o pár měsíců později. Aby zmatků nebylo málo, tak si už zbylých 27 členských států část křesel „po Britech“ rozdělilo. Nejvíce jich má připadnout Francii, Španělsku či Nizozemsku. Desítky kandidátů nebudou tak možná ani po volbách vědět, zda do Evropského parlamentu usednou a budou muset čekat na dokončení brexitu.

Tusk už nechce další dopisy

Zatímco účast Británie v eurovolbách je už téměř jistá, forma odkladu je ve hvězdách. Část zemí EU totiž plán Mayové podpořit nechce, spíš jsou pro „klouzavý odchod“, který navrhuje předseda Evropské komise Donald Tusk. Podle něj by Británie měla na mimořádném summitu EU dostat možnost odložit brexit až o jeden rok.

A odejít v momentu, kdy na to bude připravena. „Tusk je přesvědčen, že by dohoda mohla vyhovovat EU i Velké Británii. A umožnila by Bruselu vyhnout se tomu, že by čelila opakovaným požadavkům o prodloužení brexitu každých několik týdnů,“ citovala BBC zdroj z Tuskova okolí.