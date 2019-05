„Parlament měl několik příležitostí odhlasovat odchod z EU. Až doposud se však pokaždé většina vyslovila proti odchodu bez dohody, takže jsme jako vláda zahájili debaty s opozicí a dalšími subjekty napříč parlamentem, abychom našli společnou cestu,“ uvedl v prohlášení ministr David Lidington.

„Ale nyní to znamená, že vzhledem k nedostatku času nebude možné tento proces dokončit před termínem, který nás právně zavazuje k účasti v evropských volbách. Velmi jsme doufali, že se nám podaří odchod z EU dokončit včas a těmto volbám se vyhnout. Ale pokud brexit nenabyde právní moci, uskutečnit se musí, což se také stane,“ vysvětlil.

Dohoda do prázdnin

Vláda premiérky Mayové nyní doufá, že se podaří smlouvu s EU prosadit v parlamentu do 2. června, kdy nově zvolení europoslanci poprvé zasednou v Evropském parlamentu. Podle deníku Guardian chce vláda dohodu schválit nejpozději do termínu letních parlamentních prázdnin, které začínají zhruba v polovině července.

Vláda po třech neúspěšných pokusech prosadit v parlamentu podobu brexitu dojednanou v Bruselu vyjednává už měsíc o možném kompromisu s opozičními labouristy. Po místních volbách, které minulý týden vládním konzervativcům i hlavní opoziční straně přinesly varování ze strany voličů, se v médiích spekuluje o průlomu, proces je však stále nevyzpytatelný. Pakliže bude hledání kompromisu neúspěšné, slíbila premiérka Mayová poslancům hlasování o různých variantách vyústění brexitu.

Průzkumy veřejného mínění nasvědčují tomu, že další porážku v evropských volbách utrpí zejména konzervativci, kteří by mohli přijít i o polovinu z aktuálních 19 křesel v EP. Británie má v 751členném Evropském parlamentu 73 zástupců. Dokud je členem Evropské unie, musí tam své poslance mít, jinak by porušovala unijní právo.

Po dvou odkladech způsobených oboustrannou snahou zabránit brexitu bez dohody se termín odchodu z unie posunul z konce března na konec října. Pro jeho realizaci potřebují Britové nejen schválit dohodu o rozluce s EU, ale také zvláštní zákon, který by obsah mezinárodní úmluvy přenesl do britského práva. Jen tato fáze by zřejmě zabrala minimálně několik týdnů.