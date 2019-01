Britská premiérka bezprostředně po hlasování přislíbila, že bude i nadále usilovat o vyjednání realistické dohody a ubezpečila, že se odchod Spojeného království z EU uskuteční. Již dříve Mayová opakovaně odmítla možnost vypsání druhého referenda. Jako nejpravděpodobnější možnost se proto nyní jeví varianta takzvaného tvrdého brexitu.

Na základě čerstvě schváleného pozměňovacího návrhu musí vláda po porážce navrhnout další postup do pondělí 21. ledna. Předseda britských labouristů Jeremy Corbyn již podal návrh na vyslovení nedůvěry vládě premiérky Mayové, o němž bude parlament hlasovat ve středu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na twitteru poznamenal, že výsledek večerního hlasování přijal s lítostí. "Naléhám na Británii, aby co nejdřív vyjasnila své záměry," napsal. Odmítnutí dohody o brexitu podle něj zvýšilo riziko tvrdého brexitu.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn