„Jak ale dobře víte, nemám možnost učinit nic jiného než potvrdit formální souhlas Spojeného království s tímto odkladem,“ napsal přesto Johnson v dopisu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Ten dohodu unijní sedmadvacítky o dalším prodloužení brexitu oznámil už v pondělí dopoledne. Johnson tak stvrdil odsunutí odchodu Británie až na 31. leden příštího roku.

Místo hledání místa ve škarpě by byl teď Johnson rád, kdyby šli Britové ještě v prosinci k předčasným volbám. V nich totiž na základě průzkumů veřejného mínění a díky britskému většinovému systému může doufat ve vítězství. To by mu mohlo přinést lepší vyhlídky na další vládnutí, než současný stav, kdy jemu věrným konzervativním poslancům chybí do většiny padesát hlasů a jeho kabinet tak není schopen prosadit téměř nic.

Ambiciózní kampaň

Cestu mu otevírá i aktuální rozhodnutí labouristů. Lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn po včerejší schůzce stínového kabinetu uvedl: „Naše strana podpoří vypsání předčasných voleb.“ Podle jeho mínění je odchod Británie bez dohody mimo hru.

„Teď spustíme nejambicióznější a nejradikálnější kampaň za skutečnou změnu, jakou kdy naše země viděla,“ prohlásil včera Corbyn. „Britové dostávají příležitost, jaká přichází jen jednou za generaci. Je načase,“ dodal šéf největší opoziční strany v britském parlamentu.

I když je Johnson v defenzivě, může to být nakonec on, kdo vyjde z celé brexitové bitvy jako vítěz. Především proevropští liberálové a skotští nacionalisté však věří, že porazí nejen konzervativce, ale dokážou zrušit i brexit. „Musíme dostat Johnsona z úřadu, odblokovat parlament a dát lidem šanci hlasovat pro setrvání v EU,“ říká šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová.

Jenže alespoň podle průzkumů se zdá, že Britové setrvání v EU ve volbách nepodpoří. Hlasování parlamentu minulý týden také ukázalo, že současná podoba brexitové smlouvy může Dolní sněmovnou projít. Johnson chce postavit volební kampaň právě na tom, že vyjednal natolik dobrou dohodu s Unií, že se Británie nemusí bát z EU vystoupit. S tím může zřejmě volby vyhrát. Zvláště když Corbyn, dlouholetý euroskeptik, pro setrvání Británie v EU vlastně také není.