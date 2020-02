Jenže obrovská nejistota, která trvala od referenda o brexitu po letošní vystoupení, trvá dál, protože není vůbec jasné, zda a co se podaří mezi Británií a EU do konce roku dohodnout.

Marek Němec žije v Manchesteru na severu Anglie už přes patnáct let. Jediné, co zatím kvůli brexitu musel udělat, bylo vyplnění formuláře žádosti o status „usedlíka“. „Bylo to poměrně složité, není to žádný jednoduchý formulář, ale vyplnil jsem to radši hned, abych měl klid,“ říká Němec.

To, co může být pro mnohé Čechy znervózňující, je skutečnost, že po přidělení statusu, který vám i po ukončení přechodného období dává možnost trvalého pobytu ve Velké Británii, vám nepřijde žádný průkaz, žádná „občanka“ ani pas. „Prostě vám pošlou potvrzující mail a to je všechno,“ říká Němec. „Takhle to tady ale prostě funguje, tady prostě něco jako naše občanky neznají,“ vysvětluje Němec. Nejistotu zvyšujei skutečnost, že na zprávuo kladném vyřízení žádosti se někdy dlouhé týdny čeká. „Mé přítelkyni to přišlo za měsíc,“ dodává Němec.

Faktická neexistence dokladů totožnosti je jedním z důvodů, proč se imigrace stala pro Velkou Británii v posledních letech tak velkým problémem. „Britové až teď, kdy se musí občané EU registrovat, zjišťují, kolik lidí a z kterých zemí tu vlastně žije,“ uvádí jeden Čech, který tu je přes tři roky. „Mnozí přistěhovalci i z rozvojových zemí tu tak mohli lehce zneužívat například britský zdravotnický systém,“ dodává.

K tomu, aby s registrací nečekali na poslední chvíli, tedy polovinu roku 2021, vyzval Čechy žijící v Británii i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten na návštěvě českého konzulátu v Manchesteru zjišťoval, s jakými problémy se Češi v Británii nyní potýkají. „Chtěl bych vzkázat, aby Češi nečekali na poslední možnost, která bude v polovině příštího roku, aby neváhali již nyní oslovit konzuláty, pokud třeba potřebují nové doklady, dokumenty k té registraci,“ vyzval Čechy Petříček.

Zatím se v Británii registrovalo 33 tisíc Čechů, tedy asi třetina předpokládaného počtu. Především mezi Romy, kteří tvoří značnou část české komunity v Británii, je však mnoho těch, kteří nemají v pořádku české doklady. „Lidí, kteří mají třeba propadlé pasy, jsou skutečně tisíce,“ uvedl na základě informací konzulárních úředníků Petříček. A varoval, že je třeba si dát dokumenty včas do pořádku, aby se předešlo problémům.

Zdraží studium?

Ve velké nejistotě, co bude vlastně dál, žijí v Británii i tisíce českých studentů. Není například jisté, jestli bude pokračovat program studentských výměn Erasmus, ani za jakých podmínek budou moci studenti z EU dokončit studium v Británii. „Pokud nedojde do prosince k dohodě s Unií nebo k prodloužení přechodného období, máme platit místo devíti tisíc liber 21 000,“ říká studentka architektury Karolína Váchalová, která v Manchesteru končí bakalářskou část studia. Nejhorší je podle ní nejistota, jak to vlastně po konci roku bude.

Brexit se ale už nyní projevuje, kdy například u bydlení v pronájmu musí studenti z EU skládat kauci na mnoho měsíců dopředu. „Já jsem musela takhle zaplatit 5000 liber, a to si umíte představit, že to nejsou pro studenta zaned- batelné peníze,“ říká jedna česká studentka.

Jistou nadějí, jak pro studenty, tak pro další Čechy v Británii, je vedle slibů britské vlády, že nechce občany EU vyhánět, i silná vyjednávací pozice Unie. V 27 státech EU žijí statisíce Britů, především penzistů, na jejichž dobrých podmínkách života má Spojené království zájem. Takže to bude takové něco za něco.