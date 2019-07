"Pokud se zcela a úplně zbavíme pojistky, pak dosáhneme pokroku," řekl Johnson. Prohlásil také, že nechce z unie vystoupit bez dohody, ale je nutné čelit faktům, které tuto možnost nevylučují. Ač si osobně nemyslí, že Londýn vystoupí 31. října bez dohody, je podle Johnsona nutné se na tuto variantu připravit.

Irský premiér Leo Varadkar v pátek řekl, že pokud Británie vystoupí z EU bez dohody, výrazně to oživí debatu o sjednocení Irska a znovu rozproudí úvahy o skotské nezávislosti. Skotsko totiž v referendu v červnu 2016 hlasovalo ve prospěch setrvání v EU.

Raab vyzval Brusel k ústupku

Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která Johnsonovým konzervativcům zajišťuje v parlamentu většinu, Varadkarova slova kritizovala. Poslanec DUP Ian Paisley řekl, že slovník irské vlády ničemu nepomáhá a je zbytečně agresivní.

Zmíněnou irskou pojistku považuje za překážku také nový britský ministr zahraničí Dominic Raab, který ji označil za do očí bijící vadu dohody s EU. Uvedl, že je na Bruselu, aby učinil ústupek, což by jednání o brexitové dohodě odblokovalo. Raab také řekl, že Británie se nesoustředí jen na Brusel, protože chce mít pevné vztahy i s dalšími evropskými zeměmi. V této souvislosti poznamenal, že chápe historický kontext britských zahraničních vztahů, a to i díky tomu, že jeho otec pocházel z někdejšího Československa.