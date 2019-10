Unijní vyjednavač Michel Barnier dnes večer informoval velvyslance členských zemí o výsledcích mnohahodinových rozhovorů. Většinu dřívějších neshod okolo režimu na irské hranici či celního postavení Severního Irska se vyjednavačům podařilo překonat.

"Výsledek byl až nečekaně pozitivní a mezi zástupci členských zemí panuje optimismus," řekl ČTK zdroj seznámený s výsledky jednání. Neshody zatím přetrvaly pouze v budoucím systému výběru DPH u zboží pohybujícího se mezi EU a Británií.

Britský premiér Boris Johnson opakovaně prohlašuje, že jeho země z Evropské unie odejde na konci tohoto měsíce. Zatím však není jisté, zda se mu pro nyní finalizovaný upravený text "rozvodové" dohody podaří získat potřebnou většinu v britském parlamentu.

Hranice mezi Severním Irskem a Spojeným královstvím

Hlavní unijní vyjednavač dohody o brexitu Michel Barnier včera před zástupci členských států řekl, že dohoda s Británií může být uzavřena v řádu dní. „Dohodu je stále možné dosáhnout ještě tento týden, i když to bude čím dál složitější,“ řekl Barnier.

„Je nejvyšší čas převést dobré úmysly do právně závazného textu,“ dodal vyjednavač EU. Průlom měl přinést údajný včerejší souhlas britského premiéra Borise Johnsona, aby se celní kontroly prováděly v Irském moři.





To by ale znamenalo faktickou celní hranici mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Severoirští probritští unionisté ale tuto dohodu ihned tvrdě odmítli. Ne všichni jsou proto optimističtí.„Musíme být připraveni na všechny možnosti, tedy i na brexit bez dohody, který by nás všechny velmi poškodil,“ uvedla finská ministryně pro evropské záležitosti Tytti Tuppurainenová, jejíž země v současnosti Unii předsedá.