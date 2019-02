V Británii žije či pracuje zhruba 37 tisíc Čechů, i když některé průzkumy mluví až o sto tisících. Drtivá většina Čechů se shoduje na tom, že vystoupení z EU byl nešťastný krok.

Mnozí Češi v Británii věřili, že brexit nakonec nenastane. Teď však začínají mít stále větší obavy.

„Celou dobu jsem si myslela, že se vlastně nic nestane. Že se o tom bude jenom mluvit a vše vyšumí do ztracena. Teď už se trochu bojím,“ přiznává Veronika Badurová žijící v malém městě v Nottinghamshire Newark-on-Trent. „Nevím, jestli tady chci zůstat. Ale doufala jsem, že když jednou odejdu, tak to bude moje rozhodnutí, a ne kvůli brexitu. Nejvíc mě asi mrzí, když slyším, hlavně v televizi, jak nás tady nechtějí,“ říká smutně. „Proč? Komu vlastně ubližujeme? Chodíme do práce, škol, platíme si bydlení, mluvíme jejich jazykem a dodržujeme jejich zákony,“ dodává Badurová, která pracuje jako zástupkyně manažera v dopravní společnosti.

Pro dalšího Čecha Stefana, který se svojí rodinou už patnáct let žije v Leedsu a pracuje jako řidič pro místní pivovar, je nejhorší nejistota, kterou musejí už dva roky snášet. „Děti jsou tu od mala a některé se tu narodily, takže by byly v Česku určitě zmatené. Byl by to pro ně velký šok. Pokud by to špatně dopadlo, tak bychom se asi museli vrátit zpátky a začít od píky,“ strachuje se Stefan.

U některých Čechů v Británii ale stále přežívá naděje, že Británie v EU zůstane. „Osobně stále doufám, že brexit nenastane,“ říká novinářka Tereza Pultarová z Londýna. „Velké průmyslové koncerny, které pohání britskou ekonomiku, už mluví o tom, že se přesunou jinam. Doufám, že pragmatický duch Britů zvítězí. Osobně mě dění kolem brexitu nepoznamenalo. Ale začala jsem uvažovat o přesunu do jiné evropské země, pokud bych začala zažívat nějakou diskriminaci.“

Problém také pro dovozce

Další „obětí“ brexitu by mohly být firmy, které jsou závislé na dovozu zboží ze Spojeného království. „Případná dohoda mezi Spojeným královstvím a státy EU by minimalizovala dopad na volný pohyb zboží, tedy i na naše služby,“ doufá Jiří Švorc z ŽIŽI Consulting International, s.r.o. . Ta provozuje službu Anglický nákup, která zajišťuje zákazníkům dovoz prakticky čehokoliv z Británie. „Naopak tvrdý brexit by volný pohyb zboží neumožňoval a zákazníci by museli při doručení zboží do Česka hradit clo a daň. Věřím ale, že žádná ze zúčastněných stran nemá obchodní ani politický zájem na porušení ekonomických vazeb,“ říká.

Irský problém trvá

Irský premiér Leo Varadkar nevěří, že existují alternativy k takzvané irské pojistce, která je nejvíce problematickou součástí stávající dohody o brexitu. Tento názor ministerský předseda vyjádřil včera v dolní komoře irského parlamentu. Podle Varadkara aktuálně není v plánu mimořádný summit lídrů EU kvůli novým požadavkům britské premiérky Theresy Mayové. Ta dostala v úterý od parlamentu pověření, ať vyjedná novou verzi irské pojistky. Pak je britský parlament ochoten dohodu s EU o brexitu schválit. Podobné stanovisko jako Irsko zastává i Evropská unie jako celek.

Adam Snellgrove, zpravodaj ve Velké Británii