Summity šéfů států a vlád Evropské unie nejsou pro ty, kteří jsou zvyklí chodit spát se slepicemi. Zvláště pokud se jedná o brexit. Je čtvrtek, hodina a půl po půlnoci a v bruselském sídle Evropské rady summit jednající o dalším prodloužení termínu odchodu Británie z EU zdaleka nekončí.

Na jednání Evropské rady se vrátila britská premiérka Theresa Mayová, která je jako šéfka vlády vystupující země opustila po přednesení své žádosti o odklad brexitu na 30. červen. Evropský prezident Donald Tusk jí předložil společnou dohodu 27 zemí EU, která Londýnu čas na brexit prodlužuje do 31. října.

Podepíše, nepodepíše?

Jenže to už bylo před několika desítkami minut. Místo očekávané zprávy o ukončení summitu se nic neděje. Mayová má přitom jen dvě možnosti, dohodu přijmout, nebo odmítnout. V tom druhém případě by buď Británie musela do páteční půlnoci odvolat záměr vystoupit z Unie. Nebo z Unie odejít bez jakékoli dohody. „Když to Mayová dnes nepodepíše, tak vstoupí do dějin a my tu nečekáme zbytečně,“ říká s úsměvem jeden ze západních zpravodajů.

Podobně jako novináři čekají na reakci Mayové i premiéři a prezidenti zemí EU. Jediný, kdo v té chvíli mluví se šéfkou britské vlády, je předseda Evropské rady Donald Tusk. „Nevěděli jsme, o čem se tam hovoří. Je fakt, že to trvalo dlouho, velice dlouho,“ uvedl později k dramatické pasáži závěru jednání premiér Andrej Babiš.

Nakonec krátce před druhou Mayová kapituluje a dohodu s dodatečnými podmínkami pro Británii přijme. Ty spočívají v tom, že Londýnu zůstávají do konce října práva a povinnosti členského státu, ale současně je Británie vyloučena z jednání a rozhodování o věcech, které se mají týkat dalšího vývoje Unie v horizontu přesahujícím onen termín konce října. A nesmí nic blokovat.

Na této podmínce trval hlavně francouzský prezident Emmanuel Macron, který přijel na summit odehrát roli „zlého policajta“. „Jsou horší věci než brexit bez dohody,“ nechal se slyšet po příjezdu a pak v podstatě zablokoval většinový návrh na prodloužení lhůty pro brexit téměř o rok, do konce března příštího roku.

„Potřebujeme pauzu“

Toto pro Británii vstřícnější stanovisko navrhoval také český premiér Babiš. Protože ale byla třeba jednomyslnost, souhlasil i on s kompromisem v podobě šesti měsíců. „Jsem rád, že jsme se shodli na prodloužení jednání o brexitu. Odvrátili jsme tak riziko brexitu bez dohody tento pátek,“ uvedl nad ránem Babiš. Premiér, známý svoji minimální potřebou spánku, vypadal, že si jako jeden z mála pozdní konec summitu užívá. Ale i on byl rád, že se nejbližších měsících o brexitu mluvit nebude. „Všichni potřebujeme pauzu,“ dodal Babiš.