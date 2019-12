"Trouba je zapnutá a nastavená na čtvrtý stupeň - můžeme být hotovi do poledne," uvedl před začátkem hlasování britský premiér Boris Johnson. Odkazoval tak na svá slova z předvolební kampaně, v níž mluvil o "brexitové dohodě připravené k upečení". Naopak vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn dohodu opakovaně označoval za strašnou a pro Británii škodlivou.

Návrh zákona převádí dohodu o podmínkách odchodu Spojeného království z EU do britského práva. Zákon nyní zamíří do výborů a závěrečné hlasování se očekává v lednu - dá se ale předpokládat, že prováděcí zákon bude schválen. Brexitovou dohodu musí následně ještě schválit Evropský parlament, k čemuž by mohlo dojít v týdnu od 13. ledna.

Zásadní krok

Poslanci prováděcí zákon schválili poměrem hlasů 358 ku 234. Evropská komise na dnešní zásadní krok pro dokončení brexitového procesu reagovala prohlášením, že také Evropská unie je připravena podniknout formální kroky k dovršení dohody.

Podle odborníků tak už nic zásadního nebrání tomu, aby Británie k 31. lednu skutečně opustila Evropskou unii. Až k tomu dojde, nastane jedenáctiměsiční přechodné období, během něhož budou obě strany dojednávat dohody upravující vzájemné vztahy v budoucnu. Konec tohoto období je prozatím stanoven na prosinec 2020.