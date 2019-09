Britský ministr financí Sajid Javid ujistil, že Johnson na říjnovém summitu EU o další odklad brexitu ani žádat nehodlá. Místo toho bude usilovat o dohodu, která zajistí hladký odchod království z unie. "Premiér se především na jednání Evropské rady 17. a 18. (října) bude snažit uzavřít dohodu. Určitě na této schůzce nebude žádat o prodloužení (termínu pro brexit)," řekl Javid ve vysílání BBC.

Pondělní setkání Johnsona a irského premiéra Lea Varadkara zřejmě žádný průlom ohledně jednání o brexitové dohodě nepřinese. Varadkar to dnes řekl novinářům. Podle něj bude klíčové jednání unijního summitu v polovině října, situace je ale i vzhledem k nedávným krokům britského parlamentu krajně nejistá.

"Premiérka Mayová nebyla schopna zajistit schválení dohody (o brexitu) v parlamentu. Premiér Johnson teď přišel o parlamentní většinu, takže se ho budu ptát, jak nás - EU a Irsko - chce přesvědčit, že je schopen zajistit souhlas poslanců," uvedl Varadkar.

Oba premiéři se od Johnsonova červencového nástupu do funkce šéfa britské vlády osobně ještě nesetkali. Několikrát spolu však hovořili telefonicky. Hlavním tématem pro ně bude takzvaná irská pojistka, což je z pohledu britské vlády hlavní sporný bod dohody o brexitu uzavřené s EU.

Návrh zákona, který má přimět vládu k žádosti o prodloužení rozhovorů ohledně brexitu, počítá s 19. říjnem jako s konečným termínem, kdy může parlament schválit případnou dohodu, nebo nechat Británii odejít bez dohody. "Návrh zákona říká, že 19. (října) je důležité datum. V tomto bodě budeme zvažovat naše možnosti, naše politika je ale jasná. Nemění se nic na tom, že odcházíme 31. října," zdůraznil. "Budeme se řídit všemi zákony, protože všechny vlády by se rozhodně měly řídit zákony. Budete si ale muset počkat a uvidíte, co se pak stane," dodal.

Další pochybnosti ohledně toho, zda má Johnson v úmyslu řídit se zákonem, který mu zapovídá vyvést Británii z EU bez dohody, dnes rozvířil ministr zahraničí Dominic Raab. Ten zákon označil za "mizerný" a řekl, že vláda rozhodně bude zkoušet, kam až jí dovolí zajít. "Zákon budeme dodržovat, ale protože je to tak špatná legislativa, tak budeme až na samu mez zkoušet, co všechno po nás vlastně závazně vyžaduje," řekl šéf diplomacie v pořadu stanice Sky News.

Možný další postup vlády dnes komentoval i ministr spravedlnosti Robert Buckland, který podle serveru Independent premiéra svým vyjádřením varoval, aby zákon neobcházel. "V posledních 24 hodinách jsme spolu mluvili ohledně důležitosti vlády práva, které jsem se jako ministr spravedlnosti zavázal dodržovat," uvedl Buckland na twitteru.

Speculation about my future is wide of the mark. I fully support the Prime Minister and will continue to serve in his Cabinet. We have spoken over the past 24 hours regarding the importance of the Rule of Law, which I as Lord Chancellor have taken an oath to uphold.