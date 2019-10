"Jednání tento týden pravděpodobně skončí," uvedl zdroj konzervativního časopisu The Spectator. Vinu na tom podle něj nese irský premiér Leo Varadkar, který "nechce vyjednávat". "Docela dost lidí v Paříži a Berlíně by rádo jednalo o naší nabídce, ale (německá kancléřka Angela) Merkelová a (francouzský prezident Emmanuel) Macron nebudou tlačit na (hlavního vyjednavače EU Michela) Barniera, dokud Irsko neřekne, že chce vyjednávat," uvedl zdroj.

Minulý týden zaslal britský premiér Boris Johnson do Bruselu návrh na řešení sporu kolem takzvané irské pojistky. Na základě jím navrhovaného mechanismu by Severní Irsko v podstatě zůstalo v unijním jednotném trhu, ale společně se zbytkem Británie by bylo mimo celní unii EU. Celní kontroly by byly prováděny v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici. Unijní představitelé přijali návrh chladně, vyjádřili ale ochotu o něm jednat.

Podle zdroje časopisu The Spectator nyní existují jen dvě možnosti: "Buď odejdeme z EU bez dohody 31. října, nebo budou volby a bez dohody odejdeme po nich."

Německá kancléřka Merkelová ale podle vládního zdroje, který citovala agentura Reuters, v dnešním telefonickém rozhovoru s Johnsonem uvedla, že uzavření brexitové dohody na základě jeho návrhů je "krajně nepravděpodobné". Podle zdroje je s takovouto pozicí dohoda "v podstatě nemožná" a to "nejen teď, ale kdykoli". "Rozhovory v Bruselu jsou na pokraji zhroucení navzdory tomu, že Spojené království hodně ustoupilo," dodal vládní zdroj.

Mluvčí německé vlády dnešní telefonát Merkelové s Johnsonem potvrdil, k jeho obsahu se ale odmítl vyjádřit.

Podle opozičních labouristů jsou výroky vládních zdrojů jen "cynickým pokusem o sabotáž vyjednávání" s Evropskou unií. "Boris Johnson nikdy nepřijme zodpovědnost za své vlastní selhání ve snaze vyjednat důvěryhodnou dohodu," uvedl mluvčí strany pro brexit Keir Starmer.

"Borisi Johnsone, v sázce není to, kdo vyhraje nějakou hloupou hru na hledání viníka. V sázce je budoucnost Evropy a Spojeného království…," napsal v reakci na informace vládního zdroje na twitteru předseda Evropské rady Donald Tusk. "Nechcete dohodu, nechcete odklad, nechcete zrušit brexit, quo vadis?" dodal.

Britský vládní zdroj časopisu The Spectator rovněž uvedl, že odchod z EU bez dohody bude mít vliv na budoucí obrannou a bezpečnostní spolupráci Londýna s Bruselem. "Dáme soukromě i veřejně jasně najevo, že země, které se postaví proti odkladu (brexitu), budou první v řadě pro budoucí spolupráci," uvedl. V minulých dnech se objevily spekulace, že by Británie mohla přesvědčit Maďarsko, aby při hlasování odklad termínu brexitu vetovalo.

Naopak země, které budou souhlasit s odkladem brexitu, chce Londýn potrestat. "Podporu odkladu bude tato vláda vnímat jako nepřátelské vměšování do domácí politiky a více než polovina veřejnosti s námi bude souhlasit," uvedl zdroj s tím, že takové země se postaví "na konec řady" při budoucí spolupráci s Británií.

Podle bývalé ministryně práce a sociálních věcí Amber Ruddové se zdá, že zdrojem časopisu The Spectator je Johnsonův kontroverzní poradce Dominic Cummings. Vyjádření je podle ní "zuřivé a zoufalé".

V Bruselu se dnes dál jedná o možnosti uzavření "rozvodové" dohody. Pondělní rozhovory podle agentury DPA žádný zjevný pokrok nepřinesly.

Britská vláda plánuje znovu přerušit činnost parlamentu

Britská vláda plánuje po projednání dnešní agendy přerušit zasedání parlamentu, aby mohla příští pondělí slavnostně zahájit novou schůzi a předložit své legislativní plány. Záměr ohlásila minulý týden poté, co parlamentní přestávku nařízenou od druhého zářijového týdne anuloval britský nejvyšší soud jako nezákonnou. V pondělí večer nicméně ještě nebylo jasné, zda už byl nový plán předán ke schválení královně Alžbětě II.

Původně měla přestávka v zasedání před 14. říjnem trvat bezmála pět týdnů. Tento plán v čase hluboké politické krize kolem blížícího se odchodu Británie z Evropské unie pobouřil opozici, která ho napadla u soudů. Spor dospěl až k nejvyšší instanci a ta dala za pravdu oponentům premiéra Borise Johnsona. Verdikt nejvyššího soudu znamenal, že technicky vzato k nařízené přestávce vůbec nedošlo, ačkoli parlament byl od 8. do 22. září uzavřen.

Vláda však trvá na avizovaném datu zahájení nové parlamentní schůze a tu probíhající, která je nejdelší za poslední tři staletí, chce nově ukončit po dnešním zasedání poslanců. Příští pondělí by následoval tradiční ceremoniál s projevem královny, jehož prostřednictvím britské vlády představují legislativní plány na další období. Johnsonův kabinet však nemá v dolní komoře parlamentu většinu a není tedy pravděpodobné, že Dolní sněmovna dá v následném hlasování předloženému programu zelenou, natož aby podpořila konkrétní návrhy týkající se školství, zdravotnictví či boje proti zločinu.

Přestávka mezi dvěma schůzemi je nedílnou součástí fungování britského parlamentu, podle britských médií k ní dochází zhruba jednou ročně, zpravidla na jaře. O sledu jednotlivých kroků ve skutečnosti rozhoduje vláda, ačkoli příslušné nařízení vydává panovník. Johnsonův původní plán nebyl mimořádný jen svým načasováním na začátek podzimu, ale také délkou období, kdy měl být parlament mimo provoz. To běžně netrvá déle než tři týdny.