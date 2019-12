Jisté je, že všechno je nejisté. Podle průzkumů veřejného mínění měli před dnešními předčasnými volbami britští konzervativci pohodlný náskok, který se měl přetavit v poměrně solidní většinu v britské Dolní sněmovně. To by mohlo dát staronovému premiérovi Borisi Johsonovi možnost odvést Velkou Británii z EU už na konci tohoto roku – na základě dohody, kterou Johnson na podzim uzavřel se zbytkem členských států. „My brexit uskutečníme,“ opakuje v kampani Johnson, a s tímto slibem vymazal stranu „Pro brexit“, jejíž preference klesly z 22 procent téměř na nulu.

„To, že konzervativci zvítězí a získají většinu křesel, je nejpravděpodobnější varianta,“ říká Kryštof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj však současně není vyloučena ani možnost, že se bude opakovat volební pat z minulých dvou let, kdy vítězství nestačilo konzervativcům k většině hlasů ve sněmovně. „Za těchto okolností by šlo o dohodu o odchodu z EU jen velmi těžko protlačit parlamentem,“ uvádí Kruliš.

Vítězství menšiny?

Kdyby se ale sečetly hlasy pro strany, které brexit v jeho současné podobě nechtějí a požadují nové referendum, tedy pro labouristy, liberály, skotské nacionalisty a Zelené, měly by mít tyto strany většinu. „Tato varianta ale nebere v úvahu britský většinový systém s jednomandátovými obvody. Proto je takový součet vlastně nesmyslný,“ dodává analytik.

Jak uvádějí i další pozorovatelé, brexit je navíc sice důležitým tématem voleb, ale zdaleka ne tím nejdůležitějším. Odpůrcům brexitu velmi znesnadnil volbu opozice radikálně levicový vůdce labouristů Jeremy Corbyn (foto vlevo). Nejen tím, že on sám není pro setrvání Británie v EU. Ale i proto, že jeho na Spojené království extrémně socialistický program, počítající i s rozsáhlým znárodňováním a zvýšením daní pro nejbohatší, především střední třídu odrazuje.

„Labouristický program je programem naděje, je programem, který přinese skutečnou změnu,“ slibuje voličům Corbyn. Mnohé, především mladé voliče, tím táhne k volebním urnám, mnohé jiné tím ale naopak děsí.

Kdyby byl brexit hlavním bodem voleb, museli by je vyhrát liberální demokraté, kteří slibují jasné odmítnutí brexitu. Tedy to, co podle průzkumů chce 50 % Britů, zatímco brexit podporuje jen 45 %. Liberály chtělo ale volit jen pouhých 12 % Britů.