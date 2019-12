Je to viditelně jiný britský parlament, než jaký jsme znali v posledních dvou letech. Předčasné parlamentní volby ve Velké Británii přinesly Borisi Johsonovi přesně to, co očekával. Díky jasné většině konzervativců začalo už včera schvalování brexitu běžet jako po másle.

Britský premiér Boris Johnson | Foto: ČTK/AP/Frank Augstein

To, co trvalo měsíce a měsíce a nakonec stejně neskončilo dobře, trvalo včera několik málo hodin. Britský parlament velice rychle ve druhém čtení schválil brexitovou dohodu Velké Británie s Evropskou unií. Ve verzi, kterou na podzim dojednal Boris Johnson. „Trouba je zapnutá, je nastavená na čtvrtý stupeň, můžeme být hotovi do poledne – nebo do pozdního oběda,“ prohlásil včera před polednem Johnson. „Brexitová dohoda je připravená k upečení,“ dodal britský premiér.