Britští poslanci se během úterního zasedání dolní komory parlamentu shodli na tom, že odchod Velké Británie z Evropské Unie bez dohody se konat nebude. Ke schválení dospěli po zdlouhavém procesu ve večerních hodinách. Také pověřili vládu, aby se pokusila změnit podobu severoirské pojistky. Premiérka Theresa Mayová souhlasila, že do Bruselu půjde znovu vyjednávat. Šéf Evropské rady Donald Tusk nicméně zopakoval, že k žádným dalším změnám v již dříve dojednané dohodě mezi Londýnem a Bruselem nedojde.

Celkem poslanci projednávali sedm dodatků, které řešily možnosti odchodu Británie z Evropské unie. Některé návrhy se snažily zabránit odchodu bez dohody a další usilovaly o to, aby se odchod odložil. Byly i takové návrhy, které kombinovaly obě varianty.

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn se krátce po schválení návrhu zabraňujího tvrdému brexitu nechal slyšet, že přijme pozvánku premiérky Theresy Mayové ke společnému jednání ohledně dalšího vývoje ochodu Británie z EU, což doposud zcela odmítal.

Podobný návrh, s jakým přišla poslankyně Spelmanová, přitom poslanci v samotném úvodu hlasování odmítli. Ten však pocházel z pera labouristické strany, a tudíž se jeho zamítnutí dalo očekávat. A nejinak poté dopadly další tři pozměňovací návrhy, které byly v parlamentu během úterního večera projednávány.

Přejednání irské pojistky

Vedle schválení vyloučení tvrdého brexitu, který navrhovala Spelmanová, dostal zelenou též podnět Grahama Bradyho, jenž britskou vládu žádal o přejednání kontrovezní irské pojistky.

Ministr obchodu Liam Fox uvedl, že pozměňovací návrh Bradyho dá premiérce „silný mandát“ k novým jednáním. Mayová v úterý uvedla, že bude chtít mluvit se zástupci Bruselu o znovuotevření dohody o vystoupení Británie z EU s důrazem na irskou pojistku. Jednu dohodu už přitom s Unií dojednala, parlament ji však zamítl.

Podle Tuskova mínění by nicméně snahy Britů v této otázce mohly přijít vniveč, neboť Evropská Unie na stávající dohodě nic měnit nehodlá.

Poslanci debatovali celé odpoledne

Hlasování předcházela šestihodinová debata, behěm níž si poslanci napříč celým britským politickým spektrem vyjasňovali, který z návrhů a dalších scénářů je podle nich pro Británii tím nelepším možným řešením. Jako první se k řečnickému pultu postavila premiérka Theresa Mayová.

Ta v úvodu svého projevu zdůraznila, že „dobrou dohodu chtějí všichni“, tedy jak ona, tak vláda, tak i celá Velká Británie.

Podle Mayové měl Londýn v úterý jedinečnou šanci poslat Bruselu „jasný vzkaz“ týkající se mezi britskými politiky tolik kritizované irské pojistky.

Opřela se do opozičního lídra

Vzápětí se ministerská předsedkyně tvrdě ohradila proti jednání opozičního lídra Jeremyho Corbyna: „Bez předsudků mluví s Hamásem, Hizballáhem, nebo Irskou republikánskou armádou, ne však se mnou.“

Následně poslancům sdělila, že pokud by se do 13. února nekonalo další hlasování o podobě brexitové dohody, ještě během téhož dne znovu předstoupí v britském parlamentu s vlastním prohlášením.

Krátce poté vystřídal Mayovou u řečnického pultu předseda labouristů Corbyn. Na dřívější premiérčina slova zareagoval tím, že pokud přítomné poslance ujistí o vyloučení takzvaného tvrdého brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské Unie bez dohody, je ochoten s ní opět začít začít jednat.

Nejrozumnějším řešením současné situace by podle Corbyna byla trvalá celní unie Velké Británie s EU.

Spolustraník Theresy Mayové Kenneth Clarke, který je zároveň nejdéle sloužícím konzervativním poslancem Británie, řekl: "Budu hlasovat pro cokoliv, co povede k vyhnutí se odchodu bez dohody." Ideální by podle něj bylo, pakliže by Londýn zůstal s Bruselem svázán tak dlouho, dokud se zkrátka nenajde taková dohoda o brexitu, které by tamní parlament dal zelenou.

Skotové budou chtít nové referendum o nezávislosti

Vzápětí se o své slovo přihlásil Ian Blackford ze Skotské národní strany. Blackford v rámci svého projevu oznámil, že jeho partaj bude usilovat o vyhlášení nového referenda o nezávislosti Skotska na Velké Británii, pokud ta Evropskou Unii skutečně opustí. Vůči tomu se ohradili zejména konzervativní poslanci, kteří Blackfordovi připomněli, že Skotové se v refendu z roku 2014 vyslovili pro setrvání ve svazku s Anglií. Ten následně odvětil s tím, že v důsledku chystaného brexitu se celá situace změnila natolik, že již neodpovídá tomu, pro co tehdy tamní občané hlasovali.

Poté se u řečnického pultu vystřídali poslanci napříč celým politickým spektrem. Jeden z nich, Oliver Letwin, se k průběhu nejen dnešního jednání na půdě britského parlametu vyjádřil takto: "Dostal jsem se do bodu, kdy mi už nejde o to, jak dohoda vypadá. Budu pro ni prostě hlasovat, abychom tak zajistili hladký odchod."

Že EU o dohodě znovu jednat nebude, se vedělo už před hlasováním

Krátce před osmou hodinou večer přišla televize BBC s infomarcí, podle níž předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker již znovu dohodu ohledně brexitu, kterou představitelé EU s premiérkou Mayovou před časem vyjednali, skutečně otevírat nehodlá.

Podobně se o chvíli později vyjádřil i francouzský prezident Emanuel Macron. Velká Británie se podle Paříže musí připravit na tvrdý odchod bez dohody.