„Dnes odpoledne se Jeremy Corbyn, John McDonnell, Nick Brown a Keir Starmer setkali s Peterem Kylem a Philem Wilsonem. Konstruktivní debata byla součástí labouristické strany o jednání s poslanci napříč parlamentem s cílem najít řešení patové situace ohledně brexitu,“ uvedl mluvčí strany. K jednání mezi dvojicí poslanců a čelními představiteli Labouristické strany došlo po zamítnutí dodatku o druhém brexitovém referendu.

Před klíčovým hlasováním rozhodovali zákonodárci o osudu navrhovaných dodatků. První návrh, který by byl využit k uspořádání nového referenda, předložila nezávislá poslankyně Sarah Wollastonová. Jeho odmítnutí se očekávalo, protože ho odmítli podpořit i opoziční labouristé, kteří přitom jsou pro vypsání dalšího lidového hlasování. Jejich zástupce ale dnes řekl, že parlament se nyní musí soustředit na otázku odkladu brexitu.

K tomu, aby poslanci odmítli volání po uspořádání dalšího referenda, vyzvali i mnozí zástupci organizací, které další plebiscit požadují. Podle nich není nyní na takový krok vhodný čas.

Alongside other leading supporters of a people’s vote, I am abstaining on TIG amendment. This statement alongside other colleagues explains why. We hope that our supporters outside Parliament trust our judgement and trust that we’re doing the right thing for the right reasons. pic.twitter.com/IcpBqaoNvD