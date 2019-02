Konzervativní strana má společně s partnery ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) ve sněmovně jen těsnou většinu a Mayová tak potřebuje každý hlas. Deník The Guardian ale uvádí, že členové ERG plánují buď hlasovat proti vládními usnesení, nebo se hlasování zdržet.

Jeden z lídrů ERG Steve Baker dnes na twitteru napsal, že "konzervativní poslanci by neměli být spojeni s čímkoli, vysloveným či implicitním, co patrně vylučuje brexit bez dohody". Na konci ledna poslanci schválili pozměňovací návrh, který stanovuje, že Dolní sněmovna "odmítá odchod Spojeného království z Evropské unie bez dohody o vystoupení a rámce budoucích vztahů".

1/3 Ok: let's send the right signals. (But is the EU really hanging on a non-binding motion at 5pm on a Thursday afternoon?)



Conservative MPs really ought not to be associated with anything, express or implied, which seems to take no deal off the table. https://t.co/9uGEEQe8MC