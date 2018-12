Britský parlament bude o dohodě mezi Velkou Británií a Evropskou unií hlasovat s největší pravděpodobností v týdnu od 14. do 20. ledna příštího roku. V pondělí o tom informovala premiérka Theresa Mayová. Opozičním Labouristům se však oddalování klíčového rozhodnutí nelíbí a volají po vyslovení nedůvěry vládě.

„Mnoho poslanců sdílí obavy, že bychom se měli rozhodnout co nejdříve,“ prohlásila premiérka před zákonodárci z dolní komory parlamentu. „Plánujeme se k debatám vrátit v týdnu od 7. ledna a o týden později uskutečnit hlasování.“

Navzdory přesvědčování některých stranických kolegů odmítá Mayová vyhlášení opakovaného referenda. „Nové hlasování by poškodilo integritu naší politiky,“ uvedla premiérka s tím, že by to byl jasný důkaz selhání demokratického systému Podle ministra obchodu Grega Clarka by druhé referendum pouze přispělo k dalšímu štěpení společnosti.

Nové hlasování o nedůvěře

Podle opozičních Labouristů Mayová zveřejnila datum nového hlasování jen proto, že se obává o svou funkci. „Premiérka byla přinucena vrátit svou špatnou dohodu do parlamentu pod hrozbou hlasování o nedůvěře,“ uvedl v prohlášení mluvčí strany.

„Nenecháme vládu plýtvat časem, aby vytvořila falešnou volbu mezi nevýhodnou dohodou a žádnou dohodou. Je skandální, že už tak jsme promarnili celý měsíc. Měli jsme hlasovat 11. prosince a není možné se nadále vyhýbat zodpovědnosti před parlamentem,“ prohlásili Labouristé.

Na pondělním zasedání dolní komory parlamentu proto požádali o vyslovení nedůvěry stávající vládě. Krok lídra Labouristů Jeremyho Corbyna podle agentury Reuters neznamená, že se hlasování opravdu uskuteční. Představuje však další komplikaci ve snaze o získání poslanecké podpory pro brexitovou dohodu.

Cílem opozice je podle nejmenovaného zdroje Reuters donutit premiérku k rezignaci. Corbyn údajně věří, že by se o svržení vlády premiérky Mayové mohlo znovu rozhodovat ještě tento týden. První hlasování o nedůvěře přitom minulý týden Mayová ustála.

Odejde Británie bez dohody?

V Británii i na půdě Evropské unie tak stále panuje nejistota. Premiérka Mayová navzdory silné opozici i nadále prosazuje dohodu, kterou se podařilo na poslední chvíli vyjednat. Opakovaně prohlásila, že jedinou možností je dohodu přijmout, nebo odejít bez ní. Jakékoli změny dohody odmítají i evropští představitelé v čele s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Britský parlament zůstává i nadále rozštěpený, zejména vlivem právní analýzy, podle které by dohoda mohla uvěznit Británii v nekonečné sérii vyjednávání. Riziko odchodu země bez dohody tak sílí. K brexitu má podle plánu dojít již 29. března příštího roku.