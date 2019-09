Po odpolední debatě návrhu zákona, který Dolní sněmovně předložil poslanec Hilary Benn z řad opozičních labouristů, podpořilo 329 zákonodárců, proti se jich vyslovilo 300.

"Cílem tohoto zákona je dát vládě čas, který potřebuje, aby mohla dělat svou práci," prohlásil na úvod hlasování Hilary Benn. "Zmiňuji to, protože není úplně jasné, zda probíhají nějaká vyjednávání," dodal s tím, že to nevypadá, že by existoval v jednáních s EU nějaký nový návrh. "Čemuž nerozumím, vzhledem k tomu, že jsem si myslel, že na tom vláda již od července pracuje, co to jde," poznamenal podle BBC se sarkasmem v hlase.

Návrh zákona dává vládě čas do 19. října na dosažení nové dohody s Evropskou unií na unijním summitu 17. října, nebo požaduje souhlas parlamentu v případě neřízeného odchodu z unie. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér dopisem požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.

Premiér Boris Johnson v parlamentu hovořil o "velkém pokroku" v jednání s Bruselem. Jak ale dnes uvedl irský ministr zahraničí Simon Coveney, Británie Evropské unii zatím nepředložila jediný návrh, jak vyřešit současný brexitový pat.

"Veřejnost si přeje brexit a podnikatelé zase chtějí jistotu," prohlásil během debaty v parlamentu ministr pro brexit Stephen Barclay. "Cílem tohoto zákona je zastavit brexit. Vyzývám proto mé kolegy, aby hlasovali proti," dodal. Návrh zákona podle Barclaye podkopává vládní vyjednávání s Evropskou unií. Jak uvedl, zatímco dříve EU říkala, že dohodu o brexitu již nelze změnit, nyní je prý "otevřená určitým alternativám ohledně irské pojistky".

V následující fázi se bude debatovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, předseda dolní komory John Bercow by měl následně oznámit, o kterých z nich se bude hlasovat.

Britská média předpokládají, že žádný z pozměňovacích návrhů nezíská potřebnou většinu, a o návrhu zákona z dílny poslance Benna se tak nakonec bude hlasovat v původním znění. Před závěrečným hlasováním budou mít poslanci opět možnost debatovat.

Hrozí předčasné volby

Pokud nakonec poslanci návrh zákona ve třetím čtení schválí, poputuje do horní komory parlamentu, Sněmovny lordů. Jestli ta návrh zákona pozmění, vrátí se zpět do Dolní sněmovny. Konzervativní členové Sněmovny lordů předložili přes 90 dodatků, jejichž projednáním chtějí celý proces schvalování pozdržet.

Pokud poslanci v Dolní sněmovně dnes zákon ve třetím čtení schválí, hodlá premiér Boris Johnson nechat hlasovat o vypsání předčasných voleb na 15. října.

Návrh zákona v druhém čtení poslanci dnes schválili většinou 29 hlasů. V úterý, kdy se hlasovalo o tom, zda Dolní sněmovna navzdory vládě na dnešní program debatu a hlasování o návrhu prosadí, byla většina jen 27 hlasů. Na stranu odpůrců brexitu bez dohody se tedy zjevně přidali další dva poslanci.