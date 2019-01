Britská premiérka Theresa Mayová zakončí pětidenní rozpravu v Dolní sněmovně proslovem, který podle plánovaného rozvrhu přijde na řadu s úderem osmé hodiny večer. Pak přijde na řadu hlasování, přičemž nejprve se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu usnesení. Těch může předseda Dolní sněmovny John Bercow posunout na plénum tolik, kolik uzná za vhodné.

Výsledek hlavního hlasování se tak může od očekávání výrazně lišit, nemalých změn se může ještě dočkat i samotné usnesení. Značnou roli by mohl sehrát dodatek navržený labouristickým poslancem Hilary Bennem, jehož schválením by poslanci při odmítnutí stávající dohody zároveň odmítli brexit bez dohody.

