Česko požádalo Komisi o delší čas k reakci na auditní zprávu

Praha požádala o prodloužení lhůty k reakci na jednu z předběžných auditních zpráv souvisejících s možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Bez prodloužení by musely české úřady svou reakci do Bruselu dodat do 5. srpna. Před novináři to dnes uvedla mluvčí Evropské komise Mina Andreevová s tím, že u ostatních předběžných zpráv je čas na odpověď do 23. září.

Dnes se podruhé sejde dočasná senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení dotací Evropské unie do českého zemědělství. České ministerstvo pro místní rozvoj už před několika dny avizovalo, že Evropskou komisi požádá, aby prodloužila standardní třicetidenní lhůtu na reakci. Ta začala běžet ve chvíli, kdy do Prahy dorazil český překlad textu. Ministryně Klára Dostálová upozornila, že její úřad jen koordinuje přípravu odpovědí subjektů, jichž se zpráva týká, a právě některé z nich o prodloužení lhůty požádaly. "V srpnu jsou v Evropské komisi prázdniny a není důvod, aby to tam leželo," uvedla ministryně. Pohrdání Senátem. Zákonodárcům se nelíbí, že jim vláda neposkytla auditní zprávy Přečíst článek › Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů i že by zemi hrozilo vracení peněz. Mluvčí Evropské komise Andreevová dnes připomněla, že už od loňského srpna nejsou propláceny žádné dotace z evropských strukturálních nebo investičních fondů, které by mohly souviset s koncernem Agrofert. Není podle ní ale nyní možné uvést, o jak velkou částku se jedná. Velmi silný veřejný zájem Andreevová také uvedla, že komise nyní analyzuje závěr úřadu evropské ombudsmanky Emily O´Reillyové. Komise podle ní v této fázi nemusí zveřejňovat dokumenty, které s audity souvisejí. Měla by však kvůli "velmi silnému veřejnému zájmu" zvážit jejich zveřejnění poté, co bude celé auditní řízení ukončeno. Spekulovat pak mluvčí odmítla o novinářské otázce, zda se firmy spojené s předsedou české vlády mohou pokoušet dostat k unijním penězům jiným způsobem. "EU má přísná rozpočtová pravidla. A myslím, že fakt, že jsme pro tuto chvíli dotace zastavili, ukazuje, že je velmi přísně využíváme," uvedla pouze. Žádost o odklad. Ministerstvo chce delší lhůtu k vypracování odpovědi na audit Přečíst článek ›

Autor: ČTK