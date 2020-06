Při pohledu na mapu, kam všude nám české úřady nebrání po Evropě cestovat, by se zdálo, že jet na dovolenou či výlet do ciziny je jednoduché. Každá země má však jiná pravidla tranzitu i pobytu, a navíc se rychle mění.

Dovolená - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Kdyby to byla desková hra „Cesta k moři“, tak by byla zřejmě neprodejná, protože by se hráčům zdála příliš komplikovaná. České úřady sice uvolnily pro Čechy cesty do zahraničí, a to i bez potřeby testů na koronavirus, ale mnohé země jsou stále pro turisty uzavřené, a to i z hlediska tranzitu. „Semafor bezpečnosti, schválený vládou, neinformuje veřejnost o tom, zda se dá do dané země od 15. června cestovat. Informuje o tom, jak velké je tam riziko nákazy covid-19,“ vysvětluje ministr zahraničí Tomáš Petříček.