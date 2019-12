Unijní exekutiva ale podle agentury AP raději „kategoricky“ odmítla, že by kočky mohly čelit zákazu venčení bez vodítka. „Komise je velkým obráncem svobody pohybu a týká se to i koček,“ uvedl mluvčí komise pro otázky životního prostředí Enrico Brivio.

Pod střechou

Jenomže právníci Ari Trouw-borst a Han Somsen to vidí jinak. Kočičí toulky bez dozoru majitelů podle nich zřejmě porušují unijní směrnice o ptácích a stanovištích. V článku v odborném časopise Journal of Environmental Law napsali, že čtyřnozí mazlíčci různými způsoby ovlivňují biodiverzitu a jen v Nizozemsku zabijí každý rok 140 milionů zvířat.

„Podle nám dostupných informací není rušení a zabíjení ptáků a dalších divoce žijících druhů ze strany koček mezi hlavními hrozbami pro biodiverzitu,“ namítl ale mluvčí Brivio.

Nicméně Trouwborst a Somsen vyvozují, že majitelé koček by na základě unijních zákonů mohli být donuceni, aby svá zvířata drželi pod střechou a vypouštěli je ven jedině na vodítku. Nizozemská vláda by prý mohla být úspěšně žalována za to, že proti volnému pohybu koček nezakročila.

Vláda v Haagu ovšem přispěchala s ujištěním, že žádné kroky v tomto směru neplánuje. „Aktuálně tvrdě pracujeme na opatřeních k propagaci obnovy a ochrany přírody v Nizozemsku. Zavírání koček v domácnosti mezi nimi není,“ dodal vládní mluvčí.