„Lidská rasa nemůže znovu a znovu ignorovat varování přírody,“ uvedl čínský prezident Si Ťin-pching. Znásobíme snahu a přijmeme ještě tvrdší opatření, uvedl podle agentur čínský prezident.

Jak chce však cíle konkrétně dosáhnout Si Ťin-pching neuvedl. Čínský cíl je jen o pouhých deset let později, než to podle současných představ Evropské komise udělá celá evropská sedmadvacítka.

Největší země světa má k tomu už nyní vytvořené předpoklady. Čína je totiž dnes nejen jedním z největších znečisťovatelů ovzduší na světě, ale také jedním z největších výrobců ekologických technologií na světě.

Česko má další problém

Mnohé státy EU přitom dávají najevo, že klimatické cíle Bruselu jsou podle nich přehnané. „Uhlíková neutralita v roce 2050 se má vztahovat nejen na EU jako celek, ale na každý členský stát,“ vidí problém pro Česko europoslanec Alexandr Vondra.

Také ministr hospodářství Karel Havlíček označuje cíle Evropské unie, které počítají s mezikrokem v podobě snížení emisí o 55% do roku 2030 za těžko uskutečnitelné.

„Každá země má jinou průmyslovou, energetickou a dopravní infrastrukturu. Vize nesmí být pouze ideologie a přání, ale musí být podložena konkrétními opatřeními v jednotlivých zemích, která musí mít reálný základ i s ohledem na aktuální situaci, kdy celá Evropa řeší dopady pandemie,“ uvedl podle ČTK Havlíček.

Zdroj: DeníkKaždá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.