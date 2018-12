Corbyn neodmítá brexit. Británii by však vyjednal lepší podmínky odchodu

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn by v případě vítězství ve volbách nezavrhl brexit. Snažil by se ale dohodnout lepší podmínky odchodu Spojeného království z Evropské unie. Corbyn to prohlásil v rozhovoru pro sobotní vydání listu The Guardian.

Šéf britských labouristů by se tak pravděpodobně dostal do rozporu se stoupenci své strany, kteří požadují druhé referendum. Jak ale poznamenává agentura Reuters, sami labouristé jsou v otázkách brexitu hluboce rozštěpeni. Zatímco někteří z nich volají po druhém referendu, jiní zastupují volební okrsky, které odmítají setrvání v Evropské unii. Do brexitu zbývá sto dní. Brusel se připravuje na odchod bez dohody Přečíst článek › Sám Corbyn nemá pro Evropskou unii velké pochopení a nehodlá podporovat vznik druhého referenda. „Je nutné, abychom se vrátili zpátky a jednali. Pak se uvidí, jaký bude časový plán,“ odpověděl šéf labouristů na dotaz, jaký by byl jeho postup po případném vítězství strany v mimořádných parlamentních volbách. Vypsání mimořádných voleb Rozhodnutí o referendu je podle Corbyna čistě záležitostí strany. „V této chvíli bych navrhl, abychom pokračovali v brexitu dál a zároveň se snažil dojednat s EU celní unii, abychom mohli být řádnými obchodními partnery,“ řekl Corbyn britskému listu. Parlamentní volby čekají Spojené království až v roce 2022. Pokud však premiérka Theresa Mayová neprosadí v parlamentu dohodu s Bruselem, mohou být následně vypsány i volby mimořádné. Britští poslanci rozhodnou o brexitu v lednu. Je to skandální, zlobí se opozice Přečíst článek ›

Autor: Tereza Polaczyková