Pakliže se s britskou premiérkou bude schopen dohodnout na plánu pro podobu odchodu Británie z Evropské unie, bude lídr opozičních labouristů požadovat ukotvení tohoto plánu v zákoně. Důvodem je obava, že jakékoli závazky by mohl vzít zpět nástupce Mayové v čele vlády. Corbyn to řekl listu Evening Standard. Před očekávanou schůzkou s předsedkyní vlády se při jejích pravidelných interpelacích v parlamentu tématu brexitu vyhnul.

„Theresa Mayová slíbila své straně, že když bude zajištěna (brexitová) dohoda, opustí premiérský post. Takže ačkoli věřím jejímu slovu, cokoli, na čem budeme schopni se dohodnout, by muselo být přeneseno do zákona, aby to měl tento parlament jisté,“ řekl Corbyn Evening Standard.