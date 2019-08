Nový premiér Johnson slíbil, že Británii z EU vyvede 31. října - ať už na základě dohody s Bruselem, či bez ní. Parlament je ale proti tomuto kroku, který by podle analytiků mimo jiné poškodil britskou ekonomiku, narušil dopravu a vedl k růstu cen a k nedostatku dováženého zboží.

Corbynův návrh už odmítla šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová, která jej označila za nesmysl. Podle serveru Politico je těžké si přestavit, že by jakýkoli konzervativec mohl pomoci Corbynovi do Downing Street, tedy do čela vlády. Komentátor Stephen Bush v politickém magazínu New Statesman napsal, že žádná forma "vlády národní jednoty" zřejmě nemá šanci a že jedinou možností, jak zastavit neřízený brexit, je zákon schválený parlamentem.

Corbyn ve středu poslal šéfům opozičních stran a několika odpůrcům brexitu bez dohody z řad konzervativců dopis, v němž píše, že "přísně časově omezená dočasná vláda" by odložila odchod Británie z EU a vyhlásila nové volby. "Naší prioritou by měla být spolupráce v parlamentu s cílem zabránit velmi škodlivému brexitu bez dohody," vyzývá je Corbyn.

V dopise také píše, že Labouristická strana by se v kampani zasazovala za druhé referendum o vystoupení z EU, v němž by se Britové vyslovili k dohodnutým podmínkám tohoto kroku. Součástí by podle něj měla být rovněž otázka, zda má Británie v EU zůstat.

Irská pojistka

Dohodu o podmínkách brexitu s EU vyjednala vláda Johnsonovy předchůdkyně Theresy Mayové, v britském parlamentu ale dokument třikrát narazil především kvůli takzvané irské pojistce, která má zabránit vzniku klasického hraničního režimu mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Johnson nyní požaduje novou dohodu o rozluce, v níž toto kontroverzní opatření nebude. EU ale o dohodě znovu jednat odmítá.

Mluvčí Downing Street v reakci na Corbynův dopis uvedla, že kabinet považuje "za pány lid" a že respektuje výsledky hlasování, tedy referenda z roku 2016, které rozhodlo o brexitu. "Jeremy Corbyn má za to, že lidi jsou služebníci a že politici mohou zrušit výsledky hlasování, když se jim nelíbí," dodala.

Do brexitu zbývá 77 dní, politiky už tedy tlačí čas, navíc parlament po letní přestávce znovu zasedne až 3. září. Podle některých právníků a Johnsonova poradce Dominica Cummingse by ale i v případě vyslovení nedůvěry nemusel Johnson z funkce okamžitě odejít a mohl by vypsat volby až na listopad, tedy po termínu brexitu.