„Před dvěma týdny premiérka parlamentu sdělila, že její nový přístup by mohl zajistit ‚podstatnou a udržitelnou většinu‘,“ reagoval na neúspěšné hlasování lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. „Dnešní hlasování však ukázalo, že její přístup nemá většinovou podporu. Takhle to nemůže pokračovat. Vláda nemůže ignorovat parlament a postupovat bez jasného plánu.“

So @theresa_may suffers yet another humiliating defeat by 303 to 258. @jeremycorbyn says it shows there is no majority for @theresa_may's Brexit strategy. That is certainly how the EU 27's leaders will see it. This is a serious blow to her ability to get any deal approved