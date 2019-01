/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ V úterý večer proběhlo v britském parlamentu hlasování o odchodu z Evropské unie za podmínek vyjednaných premiérkou Theresou Mayovou. Pro vládu dopadlo katastrofálně, smlouva byla velkou většinou hlasů odmítnuta. Vládní neúspěch však v noci na včerejšek paradoxně oslavovali jak zastánci tvrdého brexitu, kteří nyní doufají v odchod bez dohody, tak i příznivci setrvání v EU.

Ti stále věří, že existuje šance druhého referenda a přehodnocení plánu na odchod. Většina obyvatelstva se nyní spíše obává budoucnosti. Výjimkou nejsou ani Češi žijící v Británii. „Samozřejmě by mě mrzelo, kdybych musela opustit Británii,“ říká Češka, novopečená maminka Brigita Surmajová, žijící ve West Yorkshiru.

„Žijeme tu už osm let a jsem tu zvyklá. Do České republiky se však stejně jednou vrátím a je jedno, jestli to bude za dva měsíce, nebo za dva roky.“ Podle Surmajové je jasné, kdo tvoří jádro příznivců brexitu. „Jsou to podle mě především starší Britové, kteří nikdy nikam nevycestovali.“ říká.

„Ale nějak bych to nehrotila, já tu doma nejsem,“ říká smířlivě k odchodu Británie z EU.

BREXIT BEZ DOHODY, TO CHCEME!

Přes včerejší pro vládu příznivější hlasování o důvěře se mnoho Britů baví o tom, zda Theresa Mayová setrvá na pozici premiérky, nebo jestli ji někdo z konzervativní strany vystřídá. „Podle mého ji nikdo nevymění. Před Vánoci vyhrála hlasování v konzervativní straně, takže má z tohoto pohledu na jedenáct měsíců klid,“ tvrdí Simon Haddock, specialista v digitálním marketingu z High Wycombe v Buckinghamshire.

„Je odhodlaná zajistit brexit bez prodlení a bez druhého referenda, což znamená bez dohody. A to my chceme, ne aby ji vystřídali vyznavači setrvání v EU,“ říká tento příznivec tvrdého brexitu.Bez dohody si ale nelze důsledky brexitu dost dobře představit. Konzultační firma PricewaterhouseCoopers proto varuje podniky, aby se připravovaly na nejhorší. „Výsledek hlasování ukazuje, že jistoty, které podniky potřebují, jsou stále mimo dosah.

Je důležité si pamatovat, že pokud se nevymyslí nic jiného, nastane odchod bez dohody,“ vysvětluje Andrew Grey, šéf brexit oddělení ve firmě PricewaterhouseCoopers. „Firmy v Británii, ale také v Evropě, musí rychle najít způsoby, jak minimalizovat škody. Čím déle budou otálet, tím složitější to bude.“

BANKY V IZOLACI

Sektorem, který se zatím připravuje na nejhorší, je bankovnictví, které zaměstnává přes milion Britů. To by se ale v budoucnu mohlo změnit. „Hodně bank se nyní chystá přesunout své operace do EU,“ nechal se slyšet londýnský bankéř Gordon Kerr. „Banky nemohou zůstat izolovány v Británii, ale to znamená, že hodně bankéřů v Británii ztratí práci.“