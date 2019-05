České priority a další témata spojená s naším členstvím v Evropské unii se ve čtvrtek od půl šesté do osmi probírala v moderním brněnském Impact Hubu. Na jedné straně akademický panel, který reprezentují tři rektoři významných českých univerzit, náměstek ministra zahraničí nebo studentka z Masarykovy univerzity. Na druhé pak devět poslankyň a poslanců europarlamentu, kterým vrcholí kampaň před květovými volbami. Společně debatují přes dvě hodiny na téma Česko, Evropa, svět. Diskuzi, která se koná jako součást projektu Univerzity Karlovy Česko! A jak dál?, moderuje Luboš Palata, evropský editor Deníku.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima čelí hned na začátku otázce, jak by řešil neznalost evropských témat mezi studenty. „Na vysokých školách jsou kurzy, kde se mohou v této otázce vzdělávat, ale evropská historie a Evropská unie patří už na základní a střední školy,“ uvádí hlava nejvýznamnější univerzity.

Studentka Evropských studií Masarykovy univerzity Aneta Vondrová k tomu poznamenává, že díky svému studiu má přístup k informacím o unii, které nejsou tolik dostupné. Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) se pak Vondrové ptá, zda se dají tyto informace poskytnout studentům jiných oborů. „Zkoušeli jsme oslovovat střední školy, s nabídkou, že bychom studentům srozumitelně vysvětlili, jak funguje Evropská unie. Setkáváme se ale s nezájmem ředitelů, což je velká škoda. Myslím si, že bychom měli všichni vědět, proč chodíme k volbám a proč volíme europoslance,“ uvedla studentka.

EURO JE SEBEVĚDOMÍ

Do debaty se zapojují také tazatelé z publika. Například Dominik Gřešák se ptá, zda už nastal správný čas na přijetí eura? Přítomní europoslanci jsou rozděleni. „Máme na to být v eurozóně, je to o našem sebevědomí,“ reaguje Michaela Šojdrová, jež kandiduje za KDU-ČSL. Opačný názor má Jan Zahradil (ODS): „Jsem zastáncem unie více měn. Euro není primárně ekonomické, ale politické. Kdo si přeje evropskou federaci, bude euro podporovat, kdo chce volnější svazek států, nepodpoří ho,“ říká.

Alexandr Vondra z CEVRO, kandidující v eurovolbách také za ODS, upozorňuje na problémy v souvislosti s brexitem. Třeba složitější studium Čechů na Cambridge a Oxfordu. Vondra také odmítá debaty o evropské armádě, když mnozí unijní členové NATO dávají na obranu méně než dvě procenta hrubého domácího produktu.

„Nemyslíte si, že se obecně mluví v Česku málo pozitivně o EU?“ mění téma Ondřej Mocek z Mendelovy univerzity. A přidává i narážku na premiéra Andreje Babiše. Šéfa hnutí se zastává Dita Charanzová, lídr kandidátky ANO v evropských volbách, „Andreje Babiše vidím jako člověka, který je zdravě kritický. I já jsem toho názoru, že evropská unie potřebuje reformu,“ má jasno.

Od diváků, kde jsou hojně zastoupení studenti brněnské Univerzity obrany, zazní i otázka na směrnici o držení zbraní. „Zasahovat do práv lidí, kteří legálně drží zbraně zvláště v České republice, byl jeden ze špatných vtipů,“ komentuje to opět Charanzová.