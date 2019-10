Podle serveru televize Sky News chce britská vláda pojistku nahradit směsicí kontrol v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici. Plán počítá mimo jiné s tím, že Severní Irsko, které je součástí Spojeného království, by nezůstalo v celní unii s EU, ale po dobu čtyř let by setrvalo v unijním jednotném trhu pro zemědělské a průmyslové zboží. Severoirský regionální parlament by měl podle návrhu právo se k plánu vyslovit a poté každé čtyři roky hlasovat o tom, zda v tomto režimu pokračovat.

Evropskou unii Británie v dopise předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi vyzývá, aby se jejím plánem seriózně zabývala. Varuje před rizikem neřízeného brexitu, který by byl podle Londýna "selháním státnictví, za které bychom byli všichni odpovědní". Evropská komise podle serveru BBC News uvedla, že britský návrh "objektivně" prostuduje.

Británie chce kompromis a do Bruselu posílá konstruktivní a rozumné návrhy na řešení problému kolem hranice mezi Irskem a Severním Irskem, uvedl britský premiér Boris Johnson na sjezdu své Konzervativní strany. Podle něj si celý svět přeje "pokojné a rozumné" rozuzlení vleklé snahy Británie opustit EU, kterou odstartovalo referendum z června 2016. "A proto z EU odejdeme 31. října, ať se stane cokoli," zdůraznil.

Johnson řekl, že bude usilovat o dojednání podmínek odchodu se zbytkem evropského bloku a že navrhuje kompromisní řešení tzv. irské pojistky, která je součástí návrhu "rozvodové" dohody třikrát odmítnutého britskými poslanci. Britský plán alternativní pojistky má podle médií ještě dnes v písemné podobě obdržet Evropská komise, komentátoři rovněž očekávají zveřejnění plného "právního textu".

"Za žádných okolností nebudeme mít kontroly na hranici v Severním Irsku nebo poblíž ní," uvedl Johnson. Britská a irská média ale tento týden informovala, že návrh Londýna počítá s vytvořením celní hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Sám Johnson pak v rozhovoru uznal, že na irském ostrově musí vzniknout kontroly, aby všechny části Spojeného království mohly po brexitu utvořit jediný celní prostor.

Podle Labouristické strany nejsou vládní plány tak, jak o nich informovala média, ani důvěryhodné ani životaschopné. "Jde o cynický pokus protlačit brexit bez dohody. (…) Boris Johnson nemá v úmyslu a ani není schopen vyjednat dohodu či ochránit pracovní místa a komunity napříč Spojeným královstvím," uvedl stínový ministr John McDonnell.

Cesta ke kompromisu

Johnson řekl, že jeho nabídka na úpravu stávající brexitové dohody je cestou ke kompromisu. "A silně doufám, že naši přátelé to chápou a také přistoupí na kompromis," vzkázal britský premiér na druhou stranu Lamanšského průlivu ohledně své brexitové nabídky. "Protože pokud se nedohodneme kvůli něčemu, co je v zásadě technická debata ohledně přesné povahy budoucích celních kontrol… pak ať není pochyb, že alternativou je odchod (z EU) bez dohody," pokračoval Johnson. Neřízený brexit si prý Británie nepřeje, ale na takovou variantu je podle premiéra připravená.

Britský odchod z EU je aktuálně v plánu už za 29 dní a brexit bez dohody je výchozím scénářem tohoto procesu. V Británii ale už několik týdnů platí zákon, podle kterého by vláda musela k realizaci odchodu bez dohody získat výslovný souhlas parlamentu. Jinak zákon ukládá kabinetu dojednat nový odklad brexitu. Premiér Johnson takovýto postup odmítá a v září prohlásil, že by radši byl "mrtvý ve škarpě" než žádal EU o další odklad. Svůj dnešní projev zakončil slovy: "Pojďme dokončit brexit. Pojďme naši zemi sjednotit."

Podle komentátorů byl projev plný optimismu, ale chyběla v něm konkrétní oznámení, ať už ohledně plánu na dojednání brexitové dohody či vnitropolitických témat. Novináři si také všímali toho, že ve srovnání s úryvky vypuštěnými do médií s předstihem, byl tón jeho vystoupení o něco smířlivější vůči EU, a že Johnson například nepopsal svůj plán pro irskou pojistku jako "finální nabídku".

"Klasický líbivý projev před konferencí konzervativců v podání Borise Johnsona. Oplýval optimismem a improvizovaným humorem, ale bez jakékoli nové politiky a téměř bez podrobností k jeho nabídce na brexitovou dohodu. Sál byl nadšený, ale v Bruselu, kde to (Johnson) nejvíc potřebuje, bude mít nulový efekt," shrnul premiérovo vystoupení hlavní politický reportér bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn.

Média: Johnsonova pojistka by znamenala dvě hranice na čtyři roky



Jako plán "dvou hranic na čtyři roky" označují britská média nový návrh britské vlády na vyřešení brexitového problému kolem hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Alternativní podobu takzvané irské pojistky by dnes měl premiér Boris Johnson představit v odpoledním projevu na sjezdu Konzervativní strany, podrobnosti plánu ale v noci zveřejnil deník The Daily Telegraph. Irská ministryně pro evropské záležitosti Helen McEnteeová uvedla, že pokud článek odpovídá skutečnosti, šlo by o nepřijatelnou nabídku.



Problém kolem irské hranice se ukázal být největším kamenem úrazu britské snahy opustit Evropskou unii, kterou odstartovalo britské referendum z června 2016. Obě strany na konci roku 2017 učinily závazek, že udrží i po brexitu aktuální volný režim na irsko-irské hranici, Londýn ale zároveň avizoval odchod z jednotného trhu EU a z unijní bezcelní zóny.



V návaznosti na zmíněný závazek bylo do návrhu "rozvodové" dohody zahrnuto opatření známé jako irská pojistka pro případ, že by se v budoucích jednáních o ekonomickém partnerství Británie s EU nepodařilo nalézt jiné řešení pro zachování statusu quo v Severním Irsku. Dojednaný mechanismus by udržel celou Británii v celní unii evropského bloku, přičemž Severní Irsko by se navíc řídilo některými pravidly jednotného trhu. Pro Johnsonovu vládu je toto nepřijatelné a Londýn proto navrhuje alternativu.



Se svou oficiální vyjednávací pozicí Britové seznámili vlády EU v úterý, napsal The Daily Telegraph. Londýn podle listu jako náhradu za stávající pojistku navrhuje, aby v Severním Irsku do roku 2025 platila pravidla unijního trhu ohledně zemědělských i průmyslových výrobků. Zároveň však požaduje vyjmutí Severního Irska z bezcelní zóny EU, což by znamenalo kontroly při výměně zboží s Irskou republikou.



Novináři tento plán označují frází "dvě hranice na čtyři roky", protože kromě celních kontrol by také vznikl "regulační" předěl mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Britská vláda podle The Daily Telegraph nepočítá s prodloužením přechodného období zahrnutého v návrhu brexitové dohody, navrhovaná pojistka by tedy mohla platit od začátku roku 2021. Po čtyřech letech by pak severoirský parlament dostal možnost její platnost ukončit.



Britská vláda dnes ráno správnost zjištění The Daily Telegraph nepopřela, oficiálně zprávu ihned nekomentoval ani Brusel. Představa Londýna o podobě irské pojistky by měla být jasnější po poledni po projevu Johnsona na stranické konferenci konzervativců v Manchesteru. Britská média očekávají, že záhy po něm bude zveřejněno plné znění návrhu.



První reakce komentátorů na obrysy britského plánu jsou skeptické a odpor už naznačila také irská vláda. "Jestli je tohle to, co je navrhováno, pak to jistě nebude přijatelné nejen pro irskou vládu, ale pro EU jako celek," řekla ještě v úterý večer irská ministryně McEnteeová. Šéf irské diplomacie Simon Coveney podle televize Sky News uvedl, že nejnovější zprávy v něm nevzbuzují mnoho optimismu.



Média ovšem podotýkají, že britský návrh může být pouze odrazovým můstkem k dalším rozhovorům. Evropská komise, která vede brexitová jednání ve jménu unijní "sedmadvacítky", bude v následujících dnech oficiální nabídku posuzovat a rozhodne, zda představuje důvod pro zahájení plnohodnotného vyjednávání.



Odchod Británie z EU je momentálně naplánován na 31. říjen, politiky tedy tlačí čas. Poslední možnost na dojednání podmínek brexitu před aktuálním termínem zřejmě budou mít za 15 dní na summitu Evropské rady. Johnsonův kabinet trvá na tom, že navzdory nedávno schválenému zákonu, kterým Dolní sněmovna vyloučila brexit bez dohody, v případě ztroskotání vyjednávání s Bruselem opustí Británie evropský blok právě tímto způsobem.