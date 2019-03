Podle reportéra Tima Shipmana chtějí ministři nespokojení s tím, jak Mayová řídí proces vystoupení Británie z Evropské unie, premiérku konfrontovat na pondělním zasedání vlády a pohrozit rezignacemi, pokud jim neslíbí, že se svého postu vzdá.

Svůj další postup ladili podle Shipmana vzbouřenci uvnitř kabinetu v sobotu večer. Podle nich se Mayová stala pro další vyjednávání ohledně brexitu přítěží a měla by být nahrazena někým jiným. Shoda údajně panuje na tom, že by ji měl nyní ve funkci vystřídat dočasný premiér, který bude vládu řídit do doby, než si Konzervativní strana na podzim zvolí nové vedení.

Nahradit by ji mohl David Lidington

Nespokojení členové vlády údajně mezi sebou už diskutují i o jméně nástupce Mayové. Shoda by podle nich umožnila, aby po její případné demisi nenastal vleklý souboj o nástupnictví, který by mohl další postup kolem brexitu ještě zkomplikovat. Největší šance má podle The Sunday Times šéf britského úřadu vlády David Lidington, kterého podporují mimo jiné ministr obchodu Greg Clark, ministryně práce Amber Ruddová, ministr spravedlnosti David Gauke, ministr financí Philip Hammond a ministr vnitra Sajid Javid.

"Davidova práce by byla zajistit odklad u EU, najít shodu na další politice ohledně brexitu a připravit spořádanou volbu nového lídra," citoval nedělník zdroj z britské vlády. Lidington získává podporu mimo jiné i tím, že dal údajně předem najevo, že se volby nového předsedy Konzervativní strany jako jeden z kandidátů nehodlá zúčastnit.

Kromě Lidingtona se jako o možných nástupcích Mayové hovoří i o ministru zahraničí Jeremym Huntovi a ministru životního prostředí Michaelu Goveovi.

Premiérka Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU, kterou předtím už dvakrát odmítli. V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit.