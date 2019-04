Seděli jsme ve středu dopoledne u kávy v bruselském hotelu Radisson RED europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) neměla vůbec dobrou náladu. „Je tam patnáct set pozměňovacích návrhů a bojím se, že ochranářská skupina ze západních zemí Unie má převahu,“ říkala znechuceně Dlabajová.

Nad novou evropskou směrnicí o kamionové dopravě strávila jako jeden z hlavních vyjednavačů její podoby několik let života. A vypadalo to, že všechno úsilí ochránit práva normálně podnikajících řidičů kamionů a přepravních firem může ve čtvrtek přijít vniveč.

Evropskýparlament totiž naposledy o směrnici hlasoval a nic nebylo jisté. „Museli jsme jít na kompromisní návrh, ale ten zachovává vše, co čeští dopravci od směrnice potřebují, aby s ní, jak se říká, mohli žít,“ uváděla Dlabajová, které se podařilo získat podporu i z některých západních států unie, jako Španělska a Portugalska.

Včera si mohla Dlabajová i čeští dopravci oddechnout. „Je to tam! Po letech práce na pravidlech pro mezinárodní silniční dopravu se dnes podařilo přijmout vyvážený kompromis, se kterým může ČR i naši dopravci souhlasit,“ jásala. „Prošlo o 15 hlasů. Neskutečné!“ dodala.

Klíčovou věcí je, že nová pravidla směrnice o vysílání zahraničních pracovníků se netýkají obvyklé kamionové dopravy. Tato pravidla by totiž výrazně ztížila tuto formu přeshraničního podnikání, protože mimo jiné nutí firmy z Východu platit svým lidem pracujícím v západních zemích tamní, tedy mnohem vyšší mzdy. To se tedy nyní podle včera europarlamentem schváleného kompromisu nemá „obyčejné“ kamionové přepravy týkat.

Uleví se i řidičům

„Velmi oceňuji dnešní výsledek,“ uvedl prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vladimír Starosta. „Kdo pojede do Španělska, pak sveze něco do Francie a odtud bude mít další přepravu domů, měl by být bez starostí,“ uvádí Starosta. Kompromis zlepší i podmínky pro řidiče, proti kterým byly země jako Bulharsko, Polsko a Rumunsko, kde jsou pro kamioňáky téměř nelidské podmínky k práci.

To ohrožovalo podle odborníků i české dopravce a řidiče. Řidiči už nebudou muset nocovat v kamionech, budou mít možnost se pravidelně vracet do svých domovských zemí a nebudou za polskou či rumunskou mzdu dlouhé týdny převážet zboží mezi městy v západní Evropě. Včera schválenou směrnici musejí ale ještě odsouhlasit členské státy a Evropská komise.

Obsah směrniceKamionová doprava dostala svá vlastní pravidla, netýkají se jí omezení EU pro vysílání pracovníků do zahraničí.

Nebude nijak omezena doprava z Česka do zemí Unie.

Řidiči budou mít lepší a důstojnější podmínky k práci.