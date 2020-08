Česko-polské vztahy jsou skvělé, premiéři bou zemí, ministři zahraničí, ba i prezidenti se setkávají každou chvíli. Jedinou věcí, o které se ale Poláci odmítají s Čechy bavit, je rozšiřování obrovského hnědouhelného dolu Turów. Ten dodává uhlí do šedesát let staré a ovzduší znečisťující stejnojmenné megaelektrány o výkonu přes dva tisíce MW.

„Polsko v dané věci s ČR v zásadě nekomunikuje a neposkytuje informace a dokumenty, o které ČR žádala, což nejen přispívá k silným obavám na české straně, ale také zvyšuje tlak na hledání a nalezení řešení. Zároveň Polsko nerespektuje procesní postupy, které jsou stanoveny unijním právem,“ uvádí se v dokumentu, který schválila česká vláda.

Zdroj: Deník„Česko osloví Evropskou komisi,“ uvedl na konci minulého měsíce ministr životního prostřední Richard Brabec.

Není to jediná česká iniciativa v evropských institucích, kterou se Češi snaží zvrátit záměr Poláků rozšířit důl až k české hranici. Na svém nedávném zasedání projednával Evropský parlament i petici třinácti tisíc českých občanů proti rozšiřování dolu. Petiční výbor vyzval Brusel, aby se problémem zabýval a zjednal nápravu. Proti stanovisku hlasovali pouze polští europoslanci.

„Opakovaně poukazuji na to, že Polsko zcela ignoruje námitky české strany a že tu existuje důvodné podezření na porušování práva EU. Už dříve jsem se proto obrátila na Evropskou komisi a vyzvala ji, aby celou záležitost posoudila a co nejrychleji k tomu zaujala stanovisko,“ říká europoslankyně Martina Dlabajová, která postup Evropského parlamentu také podpořila.

„Lidé, kteří žijí v českých obcích nedaleko dolu, už dnes pozorují, že jim kvůli těžbě ubývá vody v jejich studnách. Pokud navíc dojde k plánovanému rozšíření dolu a pokračování těžby, kromě dalšího úbytku podzemní vody hrozí i vyšší prašnost a také hluk,“ říká k tomu Dlabajová. Je přesvědčená, že Polsko svým postupem porušuje směrnice EU. Konkrétně směrnice o životním prostředí SEA, EIA a také směrnici o vodě. Zdroj: Deník

Poláci: Víte to dávno

Vše směřuje k tomu, aby byla ať už ze strany Evropské komise, nebo České republiky podána na Polsko žaloba u Evropské soudu. Je to samozřejmě mezní krok, ale zdá se, že jiná dohoda s Polskem není za současné vlády Práva a spravedlnosti možná.

„Česká strana ví 25 let, že v příhraniční oblasti bude prováděna těžební činnost,“ uvádí Sandra Apanasioneková, mluvčí společnosti PGE která důl a elektrárnu provozuje. Podle ní se důl rozšiřuje „jen“ o asi 3,5 kilometru čtverečního a nepřekračuje těžební území schválené už před 25 lety.

EU nedá na Turów

Ještě do summitu Evropské unie, který jednal o novém sedmiletém rozpočtu EU, tu byla naděje, že Polsku připadne na útlum uhelné energetiky tak velká suma, že samo od rozšiřování dolu v Turówu ustoupí.

Mělo totiž dostat z nového Fondu pro spravedlivou transformaci (energetiky) osm miliard eur, tedy přes dvě stě miliard korun. Vedení elektrárny a dolu začalo počítat podle kuloárních zpráv místo rozvoje spíše s útlumem financovaným EU.

Jenže tento fond, určený hlavně zemím střední a východní Evropy, byl Evropskou radou seškrtán ze čtyřiceti miliard eur na pouhých patnáct. Premiéra Andreje Babiše za to kritizoval například europoslanec Alexandr Vondra z ODS nebo poslanec Pirátů František Kopřiva. „Došlo ke snížení podílu peněz na Fond spravedlivé transformace a naopak se navýšily například zemědělské dotace.“ uvedl Kopřiva.

Tak obrovské snížení peněz na fond transformace, které se týká i Polska, samozřejmě ještě sníží snahu provozovatelů dolů a elektrárny Turów s Čechy i Bruselem vyjednávat. Proto asi nic jiného, než žaloba u Evropského soudu Polákům v rozšíření dolu nezabrání.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás

Zdroj: DeníkKaždá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.