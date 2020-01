Premiér Andrej Babiš sdělil, že s ničím takovým ČR nepočítá, jen si přeje, aby jí Evropská unie nemluvila do zdrojů výroby energetické energie. Přesně to také Jourová potvrdila: „Energetický mix bude věcí členských států, ale platí, že na rozvoj jádra přímé dotace z EU nepůjdou.“

Podotkla, že konečná suma 580 milionů eur (14,6 miliardy korun), která by na útlum uhelné energetiky měla přitéct do ČR, je velkým úspěchem českých vyjednavačů. „Předpokládáme, že strategické rozvojové plány členských zemí zohlední přijatý cíl dosáhnout v roce 2050 evropské klimatické neutrality. Na dotaz Deníku připustila, že součástí těchto strategií by měla být i podpora elektromobility.

„Tyto koncepce nemohou být postaveny na současném stavu, ale musejí brát v potaz budoucí technologický pokrok, od něhož si v souvislosti s ochranou klimatu hodně slibujeme,“ podotkla Jourová. V novém evropském fondu bude 7,5 miliardy eur. Komise chce s těmito prostředky a za pomoci národních příspěvků i soukromých investic pro nejvíce dotčené regiony získat nejméně 100 miliard eur během příštích sedmi let.

Minimální mzda povinně

Jourová také potvrdila, že v započatém období EK hodlá razantně vstoupit do debaty o minimální mzdě.

„Nebudeme plošně určovat její parametry, ale podpoříme zakotvení zaručeného nejnižšího příjmu v každém státě a poskytneme model jeho výpočtu. Zatím ho ustanovilo 22 členských zemí včetně ČR. Prosazujeme princip Kdo pracuje, neměl by být chudý,“ odpověděla česká eurokomisařka Deníku. Jourová také potvrdila, že definitivní stanovisko EK k závěrům auditu o čerpání nezemědělských evropských dotací a střetu zájmů premiéra Andreje Babiše by mělo být známo do poloviny letošního roku.