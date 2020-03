"Demokracie nemůže fungovat bez svobodných a nezávislých médií. Respekt ke svobodě vyjádření a právní jistota jsou v těchto nejistých časech zásadní," uvedla politička, jejíž instituce dohlíží na dodržování základních hodnot stanovených v unijních smlouvách.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Vláda Viktora Orbána může na základě nového zákona v době nouzového stavu řídit zemi pomocí dekretů bez nutnosti souhlasu parlamentu. Podle kritiků je nebezpečný zvláště fakt, že pravomoci nejsou nijak časově omezené. Zneužitelná je podle nich také možnost uvěznit novináře až na pět let za údajné záměrné šíření nepravdivých nebo poplašných zpráv o koronaviru.

Podle mluvčího maďarské vlády Zoltána Kovácse je zákon "v souladu s hodnotami Evropské unie, principem právního státu a svobodou tisku". Nová opatření jsou prý zaměřená výhradně na boj proti koronaviru.

Maďarský Helsinský výbor, nevládní organizace zaměřená na ochranu lidských práv, oznámil, že kvůli zákonu o nouzovém stavu posílí činnost, aby se postavil ničení právního státu. "Chod parlamentu coby zákonodárného orgánu, který zastupuje občany, je od nynějška prakticky zastaven," uvedl Maďarský helsinský výbor podle agentury DPA.

Stav nouze

K vyhlášení stavu nouze dávajícího vládě mimořádné pravomoci sáhly v posledních týdnech i další unijní země včetně Česka. EK podle von der Leyenové respektuje, že se státy tímto způsobem snaží co nejrychleji reagovat na vyvíjející se situaci okolo pandemie, měly by však respektovat některé zásady. "Nouzová opatření musí být omezena na to nejnutnější a musí být striktně přiměřená. Nemohou trvat neomezenou dobu," prohlásila předsedkyně komise.

Brusel dlouhodobě vede s Maďarskem stejně jako s Polskem řízení kvůli porušování unijních hodnot. Vláda ve Varšavě dnes dále zpřísnila restriktivní opatření zavedená v rámci boje proti koronaviru. Místo toho by mohla vyhlásit "stav přírodní katastrofy", tím by však zpochybnila konání prezidentských voleb naplánovaných na květen. V nich má největší šanci vyhrát současná hlava státu Andrzej Duda, blízký spojenec vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). Opozice volá po odkladu hlasování, právě s poukazem na pandemii nemoci COVID-19.