Premiéři Andrej Babiš, Mateusz Morawiecki (Poslko), Viktor Orbán (Maďarsko) a Igor Matovič (Slovensko), se shodli, že je potřeba v současné mimořádné situaci podpořit naši společnou evropskou ekonomiku. „Krize, která na EU dopadla, set týká všech členských států, ale ne všechny státy mají dostatek nástrojů se s krizí vypořádat,“ uvedl Úřad vlády ČR v tiskové zprávě.

Země V4 považují za zásadní, aby státy střední Evropy nebyly při rozdělování financí z evropských prostředků znevýhodněny. „Máme samozřejmě velký zájem, aby tyto prostředky pomohly všem členským státům a abychom se z této krize dostali co nejdříve. Ale to asi chvilku potrvá. Dnes jsme o těchto problémech diskutovali. O tom, že tyto dodatečné prostředky by měly být rozděleny férově,“ uvedl Babiš.

Ten nesouhlasí například s kritériem nezaměstnanosti. Její hodnoty v posledních podle Babiše nemají souvislost s koronavirovou krizí. Za vhodné kritérium naopak český premiér považuje reálný propad hrubého domácího produktu (HDP).

Pomoc evropské ekonomice by podle předsedy vlády měla odpovídat odlišným potřebám každého státu. „Pro nás je důležité, abychom ty prostředky, které dostáváme, skutečně dostali na ty programy, které potřebujeme. U nás je to hlavně Národní investiční plán. Abychom dostali peníze na investice a abychom také mohli přesně ukázat Evropské komisi a členským státům, kde ty peníze skončily,“ připomněl Babiš.

Lídři zemí V4 na dnešním jednání také potvrdili společný postoj k novému víceletému finančnímu rámci EU. „Do vyjednávání půjdeme s jasným společným cílem – zajistit, aby byl příští rozpočet EU správně nastaven, aby byl spravedlivý a aby plán obnovy po koronavirové krizi odpovídal potřebám našich ekonomik,“ dodal Andrej Babiš.