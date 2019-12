Španělský politik se zástupci vlád debatoval mimo jiné právě o tom, jak řešit mnohdy zdlouhavý diplomatický proces. Jednou z jeho představ je změna současného pravidla, podle něhož musí ministři zahraničí rozhodovat jednomyslně a každá ze zemí EU tak fakticky může kvůli svým výhradám společný postup zablokovat.

"Je to téma, o kterém jsme připraveni hovořit, jestli by to v některých oblastech přispělo k tomu, aby evropská zahraniční politika byla efektivnější," řekl českým novinářům Petříček.

EU by podle něho například v reakcích na porušování lidských práv mohla využívat takzvanou "konstruktivní absenci". Ta by umožnila některým státům nehlasovat v případech, kdy nesouhlasí s rázným přístupem unie, čímž by se urychlilo dosažení shody.

Někteří diplomaté v poslední době kritizovali Radu EU pro zahraniční záležitosti, tedy právě pravidelná setkání ministrů zahraničí bloku, jako orgán bez zásadního vlivu zabývající se především diskusemi.

Borrell ministrům před dnešním jednáním rozeslal dopis, v němž pojmenoval nedostatky, s nimiž se podle něj zahraniční politika unie potýká a nabídl cesty k jejich řešení. Ve světě podle něj sílí soupeření mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem a EU by se měla stát součástí a nikoli jen divákem tohoto strategického souboje. Unie také musí aktivněji hledat na mezinárodním poli spojence, aby měl její hlas ve světě váhu.

"Musíme více používat hlas síly, ne proto, abychom dobývali, ale abychom pomáhali tvořit spravedlivější, klidnější a více prosperující svět," uvedl v dopise Borrell.

Borrelův nástup jako dobrá zpráva

Za zásadní cíle působení unie označil její bezprostřední sousedství, zejména upevnění vztahů s balkánskými zeměmi včetně "pevného zakotvení západního Balkánu v EU". Otázka zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií je přitom jedním z témat, které unii rozděluje. Většina států včetně Česka jej podporuje, zatímco Francie a několik západoevropských zemí nabádá k opatrnosti.

Podle Petříčka je Borrellův nástup pro unijní zahraniční politiku dobrou zprávou. "Má bohaté zkušenosti, zároveň chce posílit spolupráci s ministry na výkonu zahraniční služby EU, to jsou pro Českou republiku pozitivní signály," ocenil Borrellův nástup do fuknce Petříček.

Podle českého ministra může být dalším krokem k efektivnější zahraniční politice třeba lepší příprava ministerských zasedání či větší propojení dalších oblastí s bezpečnostní a zahraniční politikou.