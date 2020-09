Europoslanci vyzvali k sankcím proti Lukašenkovi a za útok na Navalného

Evropský parlament (EP) dnes v rezoluci vyzval státy Evropské unie k přijetí sankcí proti činitelům běloruského režimu, včetně autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Minsk na to vzápětí reagoval dotčeně. Europoslanci schválili i další rezoluci, v níž rázně odsoudili útok na ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, za který by evropský blok měl rovněž postihnout viníky. Ti jsou podle textu buď přímo spojeni s ruskými úřady, nebo Moskva porušila své mezinárodní závazky, když se jed ze skupiny novičok dostal do rukou nepovolaných osob.

Vlajka EU a vlajky členských zemí v evropském parlamentu v Bruselu | Foto: ČTK / ČTK

Poslanci v rezoluci schválené výraznou většinou 574 hlasů z 693 kritizovali srpnové "takzvané prezidentské volby", na jejichž základě běloruské úřady vyhlásily Lukašenka prezidentem už na šesté funkční období. Volby, jejichž výsledek neuznala běloruská opozice ani EU, byly podle europoslanců "flagrantním porušením všech mezinárodně uznávaných standardů". Reakce na dění v Bělorusku: Evropský parlament požaduje rychlé přijetí sankcí Přečíst článek › EP odsoudil násilné potlačování masových opozičních protestů, při nichž se navzdory zatýkání od voleb scházejí v ulicích desetitisíce lidí. Vyzval i k uspořádání nových, tentokrát demokratických voleb. EU by podle zákonodárců měla uvalit sankce na lidi, kteří jsou odpovědní za volební manipulace a za potlačování protestů, včetně Lukašenka. Unijní diplomacie připravila seznam asi 40 běloruských činitelů, kterým chce zmrazit majetek v EU a zakázat cesty na území bloku. V pondělí by jej mohli schválit ministři zahraničí. Lukašenko na něm však nefiguruje, neboť některé země, včetně předsednického Německa, chtějí dát přednost diplomatickému vyjednávání. Lukašenkovo ministerstvo zahraničí na krok EP reagovalo popuzeně. Rezoluce podle něj ukazuje nepochopení toho, co se nyní v Bělorusku odehrává, a také "naprosté odtržení od reality", za což Evropský parlament "často kritizují občané uvnitř samé EU". Dokument má podle oficiálního vyjádření Minsku "zjevně agresivní charakter a neobsahuje vyváženou tezi". EP "v sobě nedokázal najít politickou vůli podívat se dál za špičku nosu, překonat jednostrannost a nestát se rukojmím konvenčních klišé", citoval server Tut.by z reakce ministerstva zahraničí. Otrava Navalného Celkem 532 poslanců se dnes přihlásilo k rezoluci, která označila útok za Navalného za součást systematických pokusů o umlčení ruské opozice. Moskva by podle EP měla spolupracovat na mezinárodním vyšetřování případu a umožnit potrestání viníků. Státy EU by podle europoslanců měly co nejdříve dát dohromady návrh nových sankcí proti Rusku a proti odpovědným lidem, a zároveň zesílit dosavadní postihy. Navalného údajně otrávil jed v lahvi s vodou v hotelu, nikoliv na letišti Přečíst článek › Navalnyj, který je předním kritikem Kremlu, zkolaboval v srpnu při návratu letadlem ze Sibiře do Moskvy. Nejdříve byl hospitalizován v Omsku, kde lékaři tvrdili, že laboratorní testy žádné stopy otravy či jiné toxické látky neprokázaly. Pak byl převezen do Německa, kde odborníci dospěli k závěru, že byl nade vší pochybnost otráven paralytickou látkou ze skupiny novičok. Ruské úřady jakoukoli účast na útoku odmítají. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nevyloučil, že EU sankce přijme, chce však počkat na vyšetření případu.

Autor: ČTK