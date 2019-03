V rámci debat o nových pravidlech byly od začátku zásadní a nejvíce sporné především dvě části návrhu směrnice, a sice články 11 a 13. První z nich má majitelům práv - včetně médií a umělců - zajistit spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného obsahu na internetu. Článek 13 ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva.

Obhájci směrnice říkají, že přinese vyvážená pravidla hry mezi americkými technologickými giganty a evropskými tvůrci obsahu. To poskytne držitelům autorských práv větší moc nad tím, jak velké internetové platformy distribuují svůj obsah. Kritici však tvrdí, že norma je nejasná a špatně promyšlená, a omezí sdílení obsahu online, potlačí inovace a svobodu projevu.

Politici debatovali o legislativě více než dva roky a čelili přitom silnému lobbování ze strany technologických gigantů, držitelů autorských práv a aktivistů v oblasti digitálních práv.

Proti směrnici v posledních dnech protestovaly desítky tisíc lidí a minulý týden se na protest vypnuly některé národní mutace internetové encyklopedie Wikipedia, včetně české. Více než pět milionů lidí také podepsalo petici, která výslovně požadovala odstranění článku 13 ze směrnice.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3