Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala, aby v reakci na koronavirou krizi začaly země EU víc spolupracovat ve zdravotnictví a daly na něj i víc peněz do rozpočtu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při svém projevu v Bruselu, 16. září 2020. | Foto: ČTK / ČTK

Byl to projev naděje a výzev, tak optimistický, jak jen v situaci hluboké zdravotní a ekonomické krize být mohl. Ve své výroční zprávě o stavu EU předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (viz foto) ujistila Evropany, že společně evropská sedmadvacítka současnou krizi zvládne. Apelovala však na to, aby si EU vzala z koronavirové krize ponaučení a propříště více, především v oblasti zdravotnictví, spolupracovala.