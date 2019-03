Včera většinou poslanců Evropského parlamentu přijatá směrnice po dvou letech, kdy má být uvedena do praxe, přijde velké technologické firmy na miliardy dolarů. Ty by se měly naopak vrátit k vydavatelům, novinářům, filmařům či hudebníkům.

Končí ale současně doba, kdy bylo možné poskytovat ke stahování filmy, alba, knihy nebo novinové materiály.

To vyvolalo především u části nejmladší populace Evropské unie velký odpor, který se zhmotnil v petici proti autorské směrnici, kterou podepsaly miliony Evropanů. Proto bylo pouhé dva měsíce před volbami do europarlamentu nejisté, zda populistická snaha vetřít se do přízně voličů nezvítězí nad snahou udržet kvalitní novinařinu a konkurenceschopný filmový a hudební průmysl.

Nespokojenost Googlu

„Je to temný den pro svobodu internetu,“ uvedla na twitteru německá pirátská europoslankyně Julia Redaová, která samozřejmě hlasovala proti. Nespokojen je také Google, který do poslední chvíle lobboval proti částem směrnice, jež mu přinesou nejvíce potíží. Nová evropská směrnice o copyrightu povede podle Googlu „k právní nejistotě a poškodí kreativní a digitální ekonomiku EU“. Naopak vydavatelé tisku přijetí směrnice přivítali jako krok správným směrem.

Z českých europoslanců velká část hlasovala proti přijetí směrnice. Mezi nimi například Pavel Telička, lídr kandidátky ODS Jan Zahradil nebo lidovec Tomáše Zdechovský.