Eurovolby asi postrčí Británii blíž k brexitu

/VOLÍME EVROPU/ Ještě před několika týdny se zdálo, že pro Brity nečekané květnové volby do Evropského parlamentu budou poslední možností na úplné zastavení brexitu. „Je to klíčová šance ukázat politikům, co si myslíme o odchodu z Evropské unie,“ napsal v deníku Guardian britský politolog Timothy Garton Ash.

Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu: Slavný politolog neváhal dokonce označit evropské volby v Británii za další lidové hlasování o brexitu. Ti, kteří si vystoupení Británie z EU nepřejí, by podle něj měli hlasovat pro strany, které chtějí nové referendum a s odchodem země z Unie nesouhlasí. Do europarlamentu se může dostat až devět stran. Lidé hledají výrazné lídry Přečíst článek › Jenže jeho rada všem proevropským britským voličům, kterých má být podle průzkumů nadpoloviční většina, naráží na problém: Za koho vlastně hlasovat? Potíž s labouristy Největší potíž je s opozičními labouristy, kteří byli ještě donedávna pokládáni za favority britských eurovoleb. Jenže jejich vůdce je ostře levicový euroskeptik Jeremy Corbyn. Přestože velká část členské základny chce udělat z druhého referenda klíčovou část programu do evropských voleb, Corbyn to odmítá a druhé referendum pouze neochotně „připouští“. Proti úspěchu odpůrců brexitu působí i roztříštění proevropských hlasů mezi mnoho stran, od nové Změny pro Spojené království, skotské separatisty přes Zelené až po liberály. Ti sice jako jasně proevropská strana vstávají díky protibrexitové náladě velké části voličů z popela a mají větší podporu než zcela rozpolcení vládní konzervativci, ale vítězem voleb se v této chvíli přesto zdá být někdo úplně jiný. Eurovoleb se chce zúčastnit čtvrtina Čechů. Vybírat budou podle lídrů Přečíst článek › Tím je nová, jednorázově pro eurovolby založená Strana pro brexit Nigela Farage. Pro Farageovu politickou formaci by nyní hlasovalo 34 procent voličů, pro druhé labouristy 21 a čtvrté konzervativce 11 procent. Liberálové na třetím místě by získali 12 procent hlasů, Zelení na pátém osm. Podle německého listu Die Welt je úspěšný nástup Strany pro brexit potvrzením odchodu Británie z EU. A to i v podobě „tvrdého brexitu“, tedy odchodu bez dohody s EU. Eurokomisařka Jourová varuje před dezinformační kampaní, která ovlivňuje volby Přečíst článek ›

Autor: Luboš Palata